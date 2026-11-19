أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي لجميع صور استغلال الطريق العام بصورة تعوق حركة المواطنين والمركبات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وإعادة الانضباط إلى الشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع المدينة، استهدفت إزالة المعوقات الموجودة بالطريق العام وإعادة فتح الميادين أمام حركة المواطنين والسيارات، بما يضمن تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات، وذلك بمشاركة محمود ياسين، نائب رئيس المركز.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الشوارع والميادين، والتأكد من عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة دون معوقات، ويحقق الانضباط في الشارع.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود الوحدات المحلية في التصدي الحاسم للإشغالات والتعديات، وتكثيف الحملات بمختلف المناطق، خاصة الشوارع والميادين الحيوية، وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها إعاقة حركة السير أو التسبب في التكدسات المرورية، بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري للمدن.