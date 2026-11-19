نظم مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط ورشة علمية حول «أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج حالات انضغاط الأعصاب بالطرف العلوي»، تحت رعاية الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو السيد رئيس مركز جراحة اليد بالجراحات الميكروسكوبية، والدكتور محمد مصطفى قطب، منسق ورشة العمل.

ناقشت الورشة أحدث التطورات العلمية والطبية في مجال تشخيص وعلاج حالات انضغاط الأعصاب بالطرف العلوي، من خلال عدة محاضرات نظرية قدمها نخبة من الأساتذة ، منها ؛ محاضرة حول نظرة عامة على متلازمات انضغاط أعصاب الطرف العلوي، للأستاذ الدكتور عمرو السيد، ومحاضرة حول دور الموجات فوق الصوتية في تشخيص حالات انضغاط الأعصاب، للأستاذة الدكتورة منال حسنين، أستاذ الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي.

إلى جانب محاضرة بعنوان متلازمة انضغاط العصب بين العظمي الأمامي والتشخيص التفريقي لاعتلالات العصب المتوسط القريبة، للأستاذ الدكتور عمر رفاعي، بالإضافة إلى محاضرة حول متلازمة قناة غويون والتشريح الجراحي للعصب الزندي عند مستوى الرسغ، للأستاذ الدكتور وليد رياض.

كما تناولت الورشة محاضرة بعنوان متلازمة مخرج الصدر: التشخيص ودواعي التدخل الجراحي، ودور التصوير الطبي ودراسات تخطيط الأعصاب والعضلات، للدكتور ياسر فاروق، بالإضافة إلى محاضرة حول انضغاط العصب الإبطي ومتلازمة المساحة الرباعية، ومتلازمة النفق الكعبري وانضغاط العصب بين العظمي الخلفي، للدكتور محمد قطب، ومحاضرة حول الجدل والنقاط الخلافية في اعتلالات الأعصاب الناتجة عن الانضغاط، للأستاذ الدكتور ياسر فاروق.

كما شهدت الورشة جزء عملي من خلال بث مباشر لعدد من العمليات الجراحية، بما يتيح للمشاركين متابعة التطبيقات العملية لأحدث التقنيات الجراحية، وشملت:

عملية تحرير العصب المتوسط داخل النفق الرسغي، وإزالة الضغط عن النفق المرفقي ونقل العصب الزندي، إلى جانب عملية تحرير قناة غويون، وإزالة الضغط عن مخرج الصدر واستكشاف الضفيرة العضدية.

شهدت الورشة حضور (60) طبيب من مختلف محافظات الصعيد تشمل (أسيوط- سوهاج - المنيا - أسوان).