أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تربطها بالصين علاقات جيدة لا تشوبها أى مشكلات، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد متانة وقوة.

وقال ترامب في كلمة - خلال لقاء ثنائي عقده مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شنجن الصينية، اليوم /الخميس/ - على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، :"أشكر الرئيس الصيني على حفاوة الاستقبال، وأرى أن العلاقات بين بلدينا جيدة وتزداد قربا وقوة ومتانة يوما بعد يوم، ولن يستطيع أحد في العالم أن يكون على تلك القوة والمتانة فى العلاقة بين بلدينا"، لافتا إلى أن هذه العلاقات ستظل قوية ونبذل جهدنا لكى نحسن ونقوى علاقتنا الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف ترامب:"نسعى لأن تكون هذه العلاقة عادلة وقائمة على أسس العدالة والتعاون بين البلدين"، مضيفا أن زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي كانت مشهودة وقوية وشملت المحادثات التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين".

وأكد ترامب، أن الصين لديها رغبة متزايدة للتعاون مع واشنطن، ونسعى لمزيد من المناقشات بيننا وبين الصين لخلق محادثات جادة ومثمرة، كما سنواصل نقاش الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه ناقش مع الرئيس الصيني ضرورة تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاحا نوويا.

وحول الأزمة الأوكرانية، قال ترامب، إنه يتطلع لمساعدة الصين من أجل إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

من جانبه، قال الرئيس الصيني إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة مستقرة وتشهد تحسنا، مؤكدا التزامه بالعمل مع ترامب لتوجيهها نحو المسار الصحيح.