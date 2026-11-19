بيعت لوحة "أشجار الكستناء المزهرة" للفنان الهولندي فينسنت فان جوخ في مزاد بدار "سوذبيز" في نيويورك مقابل 190,4 مليون دولار؛ وهو ما وضع حداً لنزاعٍ طرأ في اللحظة الأخيرة حول ملكية اللوحة.

وسجلت اللوحة، التي تعود لعام 1890 وتُصوِّر شجرة كستناء ضخمة مزهرة في ضوء المساء، رقماً قياسياً لأعمال فان جوخ في المزادات، وأصبحت سادس أغلى لوحةٍ تُباع في مزادٍ علني على الإطلاق، بعد تعديل قيمتها وفقاً لمعدلات التضخم، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويرك تايمز" الأمريكية.

وكان ورثة يهود لمالكٍ سابقٍ للوحة قد طالبوا بحقهم فيها الأسبوع الماضي فقط، بدعوى أنها بيعت في ثلاثينيات القرن العشرين تحت وطأة الاضطهاد النازي. وبعد جولة مفاوضاتٍ ماراثونيةٍ يوم الاثنين، أعلنت دار "سوذبيز" توصل الورثة والبائعون الحاليون، وهم أفراد عائلة "بلاكير-أرييتا" الأرجنتينية، إلى اتفاقٍ لم يُكشف عن تفاصيله، سمح بالمضي قدماً في إجراء المزاد.