أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة الواقعة على الطريق الزراعي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال الإنارة والتجميل وتحسين المظهر العام، باعتبار هذه المنطقة الواجهة الشمالية للمدينة وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتحسين المداخل الرئيسية والمحاور الحيوية وإظهار مدينة أسيوط بالصورة اللائقة.

رافق المحافظ خلال الجولة خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالله أبوالنجا، مستشار المحافظ، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعدد من نواب رئيس المركز.

وخلال الجولة، تفقد اللواء محمد علوان أعمال تطوير منظومة الإنارة بالطريق، واطلع على ما تم تنفيذه من تركيب أعمدة وكشافات جديدة وأعمال الصيانة، كما استمع إلى شرح حول معدلات التنفيذ ومكونات خطة رفع الكفاءة، وما تتضمنه من أعمال تستهدف تحسين مستوى الإضاءة على امتداد الطريق ورفع كفاءة المرافق، بما يوفر رؤية واضحة خلال فترات الليل ويعزز عوامل السلامة والأمان للمواطنين وقائدي المركبات.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأعمال التي تم تنفيذها بالمنطقة شملت الانتهاء من تركيب 110 أعمدة إنارة، وتركيب 80 كشاف إنارة جديدًا، فضلًا عن إصلاح وصيانة 15 كشافًا آخر، بإجمالي 95 كشافًا تم تركيبها وصيانتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الإنارة وتحسين مستوى الرؤية، خاصة أن الطريق يمثل محورًا حيويًا يشهد حركة مرورية مستمرة للقادمين إلى المدينة والمغادرين منها.

كما تفقد المحافظ أعمال التجميل ورفع كفاءة المظهر العام للطريق، والتي تضمنت تهذيب الأشجار، ودهان أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى، إلى جانب دهان البلدورات، واطلع على جهود تنسيق عناصر الطريق وتحسين صورته البصرية، بما يحقق التكامل بين أعمال الإنارة والتجميل ويضفي مظهرًا حضاريًا يليق بالمدخل الشمالي للمدينة، باعتباره واجهتها أمام الزائرين والمترددين عليها، مؤكدًا أن تطوير هذه المناطق يتطلب المتابعة المستمرة والصيانة الدورية والحفاظ على كفاءة المرافق واستدامة الأعمال المنفذة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الجولات الميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمختلف الشوارع والميادين والمداخل الرئيسية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر العام، مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه ومواصلة أعمال الصيانة وتهذيب الأشجار والاهتمام بالدهانات والنظافة العامة، بما يضمن استدامة التطوير وإظهار مدينة أسيوط بالمظهر الحضاري اللائق بها.