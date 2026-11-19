يُعرض اليوم الخميس 19 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برنامج «بانوراما الفيلم المصري القصير»، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر البرنامج لمدة 91 دقيقة، ويضم خمسة أفلام مصرية تتنوع بين الروائي والوثائقي، وتتناول موضوعات العلاقات الأسرية والذاكرة والفقد، والرغبة في الرحيل ومواجهة الماضي، إلى جانب مواقف إنسانية واجتماعية ترصد تحولات الشخصيات في سياقات مختلفة.



ويشتمل برنامج «بانوراما الفيلم المصري القصير» على الأعمال التالية:

«فسحة ماما» إخراج ماريان حنا وكريستين حنا (مصر | العربية | وثائقي | 2026 | 16 دقيقة)، ويتناول رحلة شقيقتين مع والدتهما في نزهات قصيرة، بهدف منحها بعض البهجة التي غابت عنها طويلًا. ومن خلال ألبوم الصور القديمة، تتكشف آلام الماضي والمشاعر المعقدة المرتبطة بأمومة أثقلها القلق والاكتئاب.



«سيبيرن» إخراج إيمان الطوخي (مصر | العربية، الروسية | روائي | 2026 | 16 دقيقة)، وتدور أحداثه حول لينا، البالغة من العمر 14 عامًا، التي تعمل مع والدها في مركز للغوص بالغردقة. وحين تنشأ رابطة بينها وبين إحدى النزيلات، تجد لينا ووالدها المكلوم نفسيهما أمام ضرورة مواجهة خسارة عائلية ظلت دفينة.



«شكرًا، باي، بحبك» إخراج زينة بلاسي (مصر | العربية | وثائقي | 2026 | 13 دقيقة)، ويرصد قصة يمنى التي تخطط بهدوء لمغادرة مصر، في سر لا تشاركه إلا مع شقيقتها زينة. لكن مع استعادة الذكريات المؤلمة لمحاولتها الأولى للرحيل، يفرض الماضي ثقله، مهددًا بتكرار التجربة.



«عطلة في تيبليتسه» إخراج بيشوي قلدس (مصر، التشيك | العربية، التشيكية | روائي | 2026 | 25 دقيقة)، ويتتبع سامح الذي يصل برفقة عائلته لقضاء عطلة في مدينة تيبليتسه التشيكية، المعروفة بكونها مقصدًا لآلاف الزوار العرب، لكنه يجد نفسه محاصرًا بشعور متزايد بالعبثية.

«مشوار صغير» (مصر | العربية | روائي | 2026 | 21 دقيقة)، وتدور أحداثه في القاهرة بعد الثورة، حيث يُختطف طالب مرفه على يد سائق والده وشريكه. وخلال رحلة قسرية عبر الريف برفقة مدمنين، تتداعى خطط الفدية وتتبدل الولاءات، في إطار من الكوميديا السوداء.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).



ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.