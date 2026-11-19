نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عمر كمال: الشهرة والفلوس مجننتنيش.. لكنها خدت مني الجواز والخلفة

كشف المطرب عمر كمال عن التأثيرات التي تركتها الشهرة والمال على حياته الشخصية، مؤكدًا أن النجاح لم يغيره أو يجعله يتعالى على الآخرين، لكنه حرمه من الاستقرار وتكوين صداقات ثابتة، فضلًا عن عدم تمكنه من الزواج والإنجاب.

عمر كمال: مش مغرور.. وبقول لنفسي يا بتاع البنزينة وطي نفسك

كشف المطرب عمر كمال عن تفاصيل رحلته من العمل في محطة بنزين ومحل أحذية والعمل في النظافة، إلى عالم الشهرة والنجومية، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تذكير نفسه ببداياته الصعبة حتى لا يصاب بالغرور أو يتعالى على الناس بعد النجاح الذي حققه.

عمر كمال: حسن شاكوش حبيبي وأحلى سنين نجاحي كانت معاه

تحدث المطرب عمر كمال عن علاقته بالمطرب حسن شاكوش، مؤكدًا أنهما حققا معًا نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وصلت إلى أكثر من مليار مشاهدة، مشيرًا إلى أن فترة نجاحهما المشترك تعد من أجمل سنوات حياته الفنية.

جمال السادات: والدي استخدم قوة منصبه من أجل السلام.. وقال داخل الكنيست الإسرائيلي «لا مزيد من الحرب»

أكد جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن تكريم اسم والده ومنحه الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي يمثل لحظة تقدير واعتزاز كبيرة، مشيرًا إلى أن والده لو كان حاضرًا اليوم لشعر بقيمة هذا التكريم وأهميته.

جمال السادات: لن يتحقق السلام دون فلسطين.. وعائلتنا ممتنة للرئيس السيسي لإنقاذه البلاد في لحظات حاسمة

أكد جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن والده والرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقان في الإيمان بأهمية السلام، مشيرًا إلى أن الأفضل للشعوب هو أن تعيش معًا في سلام بدلًا من أن تدفع ثمن الحروب من أرواح أبنائها.

فاروق فلوكس: أجري في الراقصة والسياسي كان 3000 جنيه وصرفت ملابس بـ 8000 جنيه

حل الفنان فاروق فلوكس ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية".

رئيس شعبة المحمول: إيقاف 50 ألف هاتف منذ بداية عام 2026

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر، موضحًا أن هذا الرقم ليس نهائيًا وقابل للزيادة في ظل استمرار إيقاف أجهزة جديدة يوميًا.

يسرا: اتشرفت بالعمل مع فاروق فلوكس.. وكلنا كنّا فرحانين بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي



وجّهت الفنانة يسرا، التحية والتقدير للفنانة فاروق فلوكس، قائلة: "أنت بكتنا وفرحتنا وضحكتنا طوال مشوارك الفني".

ابنة فاروق فلوكس: فخورة بمشوار والدي الفني وإنه قدر يصمد أمام صعاب كبيرة

وجهت يسر فلوكس ابنة الفنان فاروق فلوكس، التحية والتقدير للإعلامي رامي رضوان على استضافة والدها فاروق فلوكس.

رئيس هيئة التأمين الصحي: إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لعلاج بعض أنواع الأورام وتوفير بدائل للأدوية

أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة التي تأسست عام 1964 تُعد من أقدم المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى دورها في توفير الخدمات الطبية لملايين المستفيدين.