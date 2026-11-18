تحدث المطرب عمر كمال عن علاقته بالمطرب حسن شاكوش، مؤكدًا أنهما حققا معًا نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وصلت إلى أكثر من مليار مشاهدة، مشيرًا إلى أن فترة نجاحهما المشترك تعد من أجمل سنوات حياته الفنية.

عمر كمال يكشف كواليس علاقته بحسن شاكوش

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «حسن شاكوش حبيبي أوي، وأحلى سنين نجاحي معاه ومش هتتعوض تاني، ووصلنا مع بعض لأكتر من مليار مشاهدة».

وأضاف أن حسن شاكوش كان سببًا في تحقيق نجاحات كبيرة خلال تلك الفترة، لكنه وجه إليه عتابًا بشأن عدم تمسكهما بالعمل معًا واستثمار حالة النجاح التي حققاها، قائلًا: «حسن شاكوش كان وش خير عليا، وفيه عتاب بوجهه ليه، كان المفروض نمسك في إيد بعض شوية عن كده ونعمل نجاح بشكل أكبر من كده».

وأوضح عمر كمال أنه يشعر بالحزن أحيانًا عندما يتذكر حجم النجاح الذي كان من الممكن تحقيقه معًا، مضيفًا: «لما بفكر مع نفسي بحس بزعل، لأن النجاح بتاعنا كان ممكن يكون أكتر من كده بكتير أوي، وبنعمل حاجات جديدة وهتنزل، واللي شوفته معاه مشفتهوش، ويارب يتحقق تاني في حياتي».