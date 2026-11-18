حل الفنان فاروق فلوكس ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية".

وقال فاروق فلوكس في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى"، :" بحب ابني أحمد فلوكس وكل بناتي".

وأضاف فاروق فلوكس:" منعت نفسي من البكاء في لحظة تكريمي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ".

وتابع فاروق فلوكس :" رأيت حالة من الحب والتصفيق الكبير لي كان من القلب ومكنتش متوقع تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وأكمل فاروق فلوكس:" انا شقيت في حياتي كتير جدا سواء في مجال الهندسة أو التمثيل ".