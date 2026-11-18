كشف المطرب عمر كمال عن التأثيرات التي تركتها الشهرة والمال على حياته الشخصية، مؤكدًا أن النجاح لم يغيره أو يجعله يتعالى على الآخرين، لكنه حرمه من الاستقرار وتكوين صداقات ثابتة، فضلًا عن عدم تمكنه من الزواج والإنجاب.

عمر كمال يكشف ثمن الشهرة

وقال عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن المال والسلطة يكشفان حقيقة ما بداخل الإنسان، سواء كان خيرًا أو شرًا.

وأضاف: «أنا الشهرة والفلوس مجننتنيش، ومخلتنيش أسوقها على خلق ربنا، وخدت مني استقرار في حياتي، ومعرفتش أعمل صحاب ثابتين في حياتي، ومعرفتش أتجوز؛ لأن الطريق كله كان اجتهاد».

وأوضح أن حياته أصبحت مرتبطة بالعمل بشكل مستمر، حتى إن والدته تعد الشخص الوحيد الذي يحرص على الاطمئنان عليه، قائلًا: «اللي بيطمن عليا أمي بس، وحياتي كلها شغل، ولما بقعد مع نفسي بزعل عشان مليش حياة خاصة ومش بخرج، حتى السفر بتاعي كله شغل، ومهما كانت مشاكلي، مشاكل الناس مش حاجة يعني».

وتابع عمر كمال أنه رغم ما فقده على المستوى الشخصي، فإنه حصل في المقابل على امتيازات عديدة بفضل نجاحه، من بينها الشهرة وحب الجمهور والمال، مضيفًا: «والمشاكل دي لا تُذكر، وخدت قدامها شهرة وحب الناس وونس وفلوس، وخدت امتيازات كتير».

وكشف المطرب عن دعائه السابق بأن يمنحه الله الشهرة والمال مقابل عدم الزواج والإنجاب، مؤكدًا أنه يرى أن ما طلبه تحقق، قائلًا: «كنت بقف قدام ربنا وبقوله: يا رب اديني شهرة وفلوس وخد مني خلفة وجواز، وفعلاً اداني فلوس وشهرة وخد مني خلفة وجواز».