كشف المطرب عمر كمال عن تفاصيل رحلته من العمل في محطة بنزين ومحل أحذية والعمل في النظافة، إلى عالم الشهرة والنجومية، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تذكير نفسه ببداياته الصعبة حتى لا يصاب بالغرور أو يتعالى على الناس بعد النجاح الذي حققه.

عمر كمال يكشف كيف يحارب الغرور بعد الشهرة

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «الحمد لله كل اللي أنا كنت عايزه أخدته، أنا مش مغرور خالص، أنا بكسر نفسي دايمًا، وبقول يا رب كبرني في عيون الناس وصغرني في نظر نفسي».

وأضاف أنه يحرص على استحضار مراحل حياته الأولى وتذكير نفسه بالأعمال التي مارسها قبل الشهرة، حتى يحافظ على تواضعه، قائلًا: «بقعد أقول لنفسي: إيه يا عمر يا بتاع البنزينة، إيه يا عمر يا بتاع محل الجزم، يا اللي كنت عامل نظافة، وطي نفسك شوية، ولما جالك ده هتتعوج على الناس عشان ربنا رزقك بشبشب».

وروى عمر كمال موقفًا تعرض له خلال حضوره أحد الأفراح، عندما طلب منه أحد الأشخاص التقاط صورة تذكارية معه، ووضع يده على كتفه تعبيرًا عن محبته، ما تسبب في اتساخ بدلته البيضاء، موضحًا أنه شعر بالضيق للحظة قبل أن يراجع نفسه ويتذكر بداياته.

وأوضح: «كنت داخل فرح لابس بدلة بيضا، فحد من إخواتي الناس الشقيانة حب يتصور معايا، وحط إيده على كتفي من الحب، كان شغال وإيده عرقانة شويتين، فالبدلة بصمت، الشيطان جالي فاتضايقت».

وأضاف أنه استعاد بداياته وتذكر كيف كان يتمنى أن يعرفه أصحاب المحال في منطقته، قائلًا: «قلت لنفسي: إيه يا اللي كنت بتحلم إن الفكهاني اللي تحت بيتكم يعرفك، لما ربنا كرمك ووصلت تضايق من الناس؟ ده أنت من الغلبان ده وهو اللي عملك».