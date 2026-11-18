أكد جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن تكريم اسم والده ومنحه الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي يمثل لحظة تقدير واعتزاز كبيرة، مشيرًا إلى أن والده لو كان حاضرًا اليوم لشعر بقيمة هذا التكريم وأهميته.

وقال جمال السادات، خلال احتفالية تكريم والده من الكونجرس الأمريكي، أن والده كان رجلًا بسيطًا وطيبًا، استخدم قوة منصبه كرئيس للجمهورية من أجل تحقيق السلام، مؤمنًا بأهمية إنهاء الحروب وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشعوب.

الكنيست الإسرائيلي

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات جسّد هذه الرؤية خلال خطابه التاريخي أمام الكنيست الإسرائيلي، عندما أكد ضرورة إنهاء الحروب، رافعًا شعار «لا مزيد من الحرب»، في رسالة عكست إيمانه بأن السلام هو الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار.