كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض عن توجه وزارة التربية والتعليم لإطلاق استراتيجية متكاملة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ في مختلف المراحل التعليمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف رعاية أصحاب القدرات العقلية المتميزة وتأهيلهم ليصبحوا علماء المستقبل.

وأوضح فياض خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطة تستهدف تكليف المعلمين باكتشاف المواهب داخل المدارس، وتوفير برامج تعليمية خاصة للطلاب المتفوقين في مجالات العلوم والرياضيات والحاسبات والذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم دراسة مناهج متقدمة وتجاوز بعض المراحل الدراسية وفقًا لقدراتهم.

وأشار إلى أن نسبة الطلاب الموهوبين تتراوح بين 4 و5% من إجمالي الطلاب، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إتاحة فرص المشاركة في مسابقات علمية عالمية تستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة.

وأشاد بجهود تطوير التعليم خلال العامين الماضيين، موضحًا أنها شملت تحديث 192 مقررًا دراسيًا، والعمل على سد عجز المعلمين وتقليل كثافات الفصول، إلى جانب رفع نسب الحضور المدرسي إلى نحو 92%.