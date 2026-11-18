كشف عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، تفاصيل إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي» (JISR)، بهدف إعادة تشكيل الصورة الذهنية للتعليم الفني والتكنولوجي.



وقال عمرو بصيلة في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على القناة " الأولى"، :" برنامج جسر بيوضح للناس ما هو الجديد في التعليم التكنولوجي ".



وأكمل عمرو بصيلة :" نشهد تطورا في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز داخل مصر".

ويأتي إطلاق برنامج «جسر» في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بطبيعة هذا المسار التعليمي وما يوفره من فرص واعدة للتعلم والتدريب والتوظيف، فضلًا عن إبراز أهمية المهارات التكنولوجية والمهنية في مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.



ويستهدف البرنامج بناء وعي مجتمعي إيجابي بالتعليم الفني والتكنولوجي، وتصحيح المفاهيم المرتبطة به، من خلال إبراز النماذج الناجحة لخريجي هذا القطاع، والتعريف بالتخصصات النوعية والفرص المهنية التي تتيحها، فضلًا عن تسليط الضوء على التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات المناهج القائمة على الجدارات، والتدريب العملي، والشراكات مع القطاع الخاص.

