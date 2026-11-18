شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين للتوسع في تطبيق تكنولوجيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي في عمليات الحفر والإنتاج بالصحراء الغربية، وذلك بين شركتي خالدة للبترول وبتروسنان، وشركة نسر العالمية لخدمات وتكنولوجيا البترول والغاز، في إطار خطة وزارة البترول والثروة

المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي، والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية في تطوير الحقول ورفع كفاءة عمليات الإنتاج.

ومن المستهدف تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي في ما يصل إلى 30 بئراً كحد أقصى بمناطق امتياز شركتي خالدة للبترول وبتروسنان بالصحراء الغربية، بواقع 15 إلى 20 بئراً بمناطق خالدة، و3 إلى 10 آبار بمناطق بتروسنان، بما يتيح فرصاً جديدة لزيادة معدلات الإنتاج والاستفادة من الموارد البترولية التي لم يكن من الممكن إنتاجها بالطرق التقليدية.

وقع الاتفاقيتان المهندس معتز عاطف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول، والدكتور أيمن مرشدي، رئيس شركة بتروسنان، وعن شركة نسر العالمية المهندس أيمن همام، مدير الشركة في مصر، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التوسع في تطبيق تكنولوجيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة إنتاج البترول الخام والغاز وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الموارد غير التقليدية، الموجودة في التكوينات والطبقات الصخرية التي يصعب استخراج ما تحتويه من بترول وغاز باستخدام أساليب الإنتاج التقليدية.

وأوضح الوزير أن هذه التكنولوجيات أثبتت جدواها في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة وكندا والسعودية، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في استغلال الموارد غير التقليدية وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من هذه التجارب وتطبيقها بما يتناسب مع طبيعة الخزانات والتكوينات الجيولوجية في مصر.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت آليات اقتصادية مناسبة لتحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في تطبيق هذه التكنولوجيات، من خلال تطوير إجراءات استرداد التكاليف، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة الحفر والإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة.

وأعرب الوزير عن تقديره لدور شركات الخدمات البترولية والتكنولوجيا العالمية في دعم جهود زيادة الإنتاج، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع هذه الشركات ، والاستفادة مما تمتلكه من خبرات متخصصة وحلول تكنولوجية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات وخفض تكلفتها.

وفي هذا السياق، أشار إلى التجارب الناجحة لشركة نسر العالمية في تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي بالمملكة العربية السعودية، وما حققته من نتائج حظيت بإشادة، خاصة في مجال خفض تكاليف العمليات من خلال تطبيق حلول تكنولوجية وتشغيلية مبتكرة، معرباً عن تطلعه إلى نقل هذه الخبرات والاستفادة منها في أنشطة الإنتاج بالصحراء الغربية.

وأكد الوزير أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة نحو توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مناطق الإنتاج المصرية، وتشجيع المزيد من شركات الخدمات البترولية المتخصصة على دخول السوق المصرية وتوسيع استثماراتها، بما يدعم نقل الخبرات وتوطين المعرفة الفنية وتطوير أساليب العمل.

وشدد الوزير على أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز تأتي على رأس أولويات العمل ، لما تمثله من أهمية في تقليل الاستيراد وخفض فاتورته، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة، مؤكداً استمرار تقديم أوجه الدعم اللازمة وتوفير البيئة المحفزة أمام الشركات لتسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها الإنتاجية.