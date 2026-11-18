أظهر أحدث تقرير صادر عن معهد البترول الأمريكي (API) زيادة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بمقدار 5.3 مليون برميل، وهو ارتفاع جاء أقل من توقعات الأسواق وتسجيلاً لتباطؤ ملحوظ مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل زيادة بلغت 9 ملايين برميل.

ويعكس هذا الارتفاع المحدود كبحا لوتيرة تراكم المخزون، مما يشير إلى زيادة قوة الطلب المحلي على النفط بأفضل من تقديرات المحللين.

وعلى الرغم من أن تقرير المعهد يعد مؤشرا أوليا تتبعه الأسواق عن كثب لتقدير اتجاهات الأسعار، يتطلع المتعاملون الآن إلى البيانات الرسمية الأكثر شمولا التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) لتأكيد هذه التوجهات وتحديد المسار المستقبلي لأسعار الخام.

وعلى صعيد المشتقات النفطية، أشار التقرير إلى ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 5.1 مليون برميل، في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة طفيفة بلغت 400 ألف برميل.

وفي المقابل، شهد مركز "كوشينغ" بولاية أوكلاهوما —وهو مركز تسليم عقود خام غرب تكساس الوسيط— تراجعاً في المخزونات بمقدار 1.691 مليون برميل، مما يسلط الضوء على تباين حركة الإمدادات بين المشتقات والخام.

ويرى خبراء الطاقة أن تراجع وتيرة تراكم المخزونات، إلى جانب السحب المسجل في مركز "كوشينغ"، قد يدعمان اتجاهات صعودية لأسعار النفط على المدى القريب، ومع ذلك، يفضل معظم المستثمرين التريث لحين صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، للتحقق مما إذا كانت هذه الأرقام تعكس تحسناً مستداماً في مستويات الاستهلاك أم أنها مجرد تقلبات أسبوعية عابرة.