تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإطلاق الرسمي لـ«البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي» (JISR)، بهدف إعادة تشكيل الصورة الذهنية للتعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الوعي بالفرص الواعدة التي يتيحها، وتسليط الضوء على المسارات التعليمية والمهنية المتنوعة المتاحة أمام الشباب، بما يفتح آفاقًا أوسع لمستقبلهم المهني.

ويأتي إطلاق برنامج «جسر» في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بطبيعة هذا المسار التعليمي وما يوفره من فرص واعدة للتعلم والتدريب والتوظيف، فضلًا عن إبراز أهمية المهارات التكنولوجية والمهنية في مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.

ويستهدف البرنامج بناء وعي مجتمعي إيجابي بالتعليم الفني والتكنولوجي، وتصحيح المفاهيم المرتبطة به، من خلال إبراز النماذج الناجحة لخريجي هذا القطاع، والتعريف بالتخصصات النوعية والفرص المهنية التي تتيحها، فضلًا عن تسليط الضوء على التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات المناهج القائمة على الجدارات، والتدريب العملي، والشراكات مع القطاع الخاص.