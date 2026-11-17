حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشوراً لها حمل رقم 101 لعام 2026 ، من تشغيلة لأشهر حقن لعلاج والوقاية من النزيف واضطرابات تخثر الدم.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن تشغيلة الحقن التي تم التحذير منها تحمل رقم « 2500865 » وتخص حقن «Epikavit10 mg/ml ampoules » وذلك لكـــون التشغيلة الموضحة بعاليه من

المســـتحضر قد صدر لها عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء المصرية .

وقف تداول و ضبط وتحريزالتشغيلة

ووجهت هيئة الدواء، بوقف تداول و ضبط وتحريز التشغيلة من

المستحضر الصادر لها عدم مطابقة ، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص

بالهيئة .

وأكدت أن هذا التنبية خاص بالتشغيالت الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

