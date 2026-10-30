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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يهنئ هيئة الدواء المصرية لفوزها بـ7 مقاعد في اللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، وجميع كوادرها المتميزة، بمناسبة حصول الهيئة على سبعة مقاعد في اللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية (AMA)، خلال الأسبوع الافتتاحي للوكالة المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي.

يُعد هذا الإنجاز تتويجاً للمسيرة المهنية المتميزة التي قطعتها هيئة الدواء المصرية، ويعكس الثقة القارية المتزايدة في الخبرات المصرية التنظيمية والرقابية، وقدرتها على الانتقال من التأثير الوطني إلى الإسهام الفاعل على المستوى القاري.

تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقابية الوطنية 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ثقته التامة في مواصلة هيئة الدواء المصرية، لدورها الرائد في نقل الخبرات، وتبادل أفضل الممارسات، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقابية الوطنية، وبناء منظومة دوائية أفريقية أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التمثيل المتنوع للكفاءات المصرية في لجان الأجهزة الطبية والتقنيات الناشئة، وتقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية، والتفتيش، ومراقبة الأسواق، واختبارات مراقبة الجودة، واليقظة الدوائية، والتجارب الإكلينيكية، يؤكد عمق التجربة المصرية واتساع نطاق خبراتها الفنية، ويُشكل إضافة نوعية تدعم تطوير الممارسات التنظيمية والرقابية في أفريقيا.

وزير الصحة هيئة الدواء المصرية وكالة الأدوية الأفريقية AMA العاصمة الرواندية هيئة الدواء

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