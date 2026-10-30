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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا مش نجمة شباك .. منة فضالي : من حقي أشتغل عملين وتلاته في السنة

منة فضالي
منة فضالي
أحمد البهى

حلت الفنانة منة فضالي ضيفة علي البرنامج الإذاعي أسرار النجوم، من تقديم إنجي علي. 

وقالت منة فضالي: أنا مش نجمة شباك، فمن حقي اشتغل عملين او ثلاثه في السنة، لو بطلة عمل الطبيعي اشتغل عمل واحد في السينما سينما وتليفزيون. 

وكان آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل وننسي اللي كان ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي. 

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

منة فضالي الفنانة منة فضالي وننسي اللي كان إنجي علي أسرار النجوم

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