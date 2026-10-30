يسرا محنوش تتألق على المسرح الكبير وعلى الحجار يختتم الفعاليات بأوبرا الأسكندرية

لا تزال ليالي الدورة الـ 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجى والمهداة لإسم أمير الغناء هانى شاكر، تنسج حكايتها اليومية فى ليل القاهرة والإسكندرية.

فعلى المسرح الكبير انساب صوت التونسية يسرا محنوش ليلون الأمسية بالمشاعر الرومانسية، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى شدت بـ فى يوم وليلة، العيون السود، العذاب يا حبيبى، بفكر فيك، أوعدك، دارت الأيام، ما بعدش عنى، أنساك، أى دمعة حزن لا، الأطلال، آه على البلد دى .

قبلها أثبت الفنان محمد شاهين أن تجارب الشباب قادرة على محاورة الكبار، وبصوته الدافئ أشعل الحنين فى القلوب وقدم جوا الروح، وحياتك يا حبيبى، لون باهت، حلف القمر، ملكة جمال الناس، بعيد عنك ورصيد الستر .

وازدادت الأمسية ثراء بأصوات نجوم الأوبرا أحمد سعيد، نهاد فتحى، حسام حسنى اللذين تنقلوا بين المقامات الطربية وتناولوا مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة كان منها سحب رمشه، سمرا يا سمرا، غاب القمر، القريب منك بعيد، أول مرة تحب، على حسب وداد قلبى، كما عزف الدكتور جمال عبد المنعم على القانون سولوهات لحن قارئة الفنجان .

أخرج الحفل مهدى السيد وبدأ بفيلم التسجيلى بعنوان صانع الموسيقى المرحة استعرض محطات الموسيقار منير مراد من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا باشراف سامر ماضى مونتاج مصطفى أحمد ومحمد مصطفى .

وأختتمت الفعاليات على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " بحفل للنجم على الحجار تضمن نخبة من أعماله الراسخة فى الوجدان كان منها الشهد والدموع، على قد ما حبينا، زى الهوى، مكتوبالى، أنا كنت عيدك، مغرم صبابة، يامصرى ليه، فى قلب الليل، شمعة ودمعة، تيجيش نعيش، إنت المدد، ماتمنعوش الصادقين، العروسة، جوه حضنى، مسألة مبدأ، الزين والزينة، لما الشتا، الليل وآخره، يابو الريش، يا اسكندرانى، عارفة، بوابة الحلوانى.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية احتفت مواهب فرقة جامعة القاهرة للموسيقى العربية نورا حسنى، أيمن عبد المعطى، ضحى عبد الملك، ياسر محمود، جنة أيمن، بسمة أمين، فرح محمد بقيادة المايسترو أحمد يحيى بالموروث الإبداعى وتغنت بكوكبة من المؤلفات البارزة كان منها إن راح منك ياعين، نسم علينا الهوا، ليه خلتنى أحبك، زى العسل، وحياتك يا حبيبى، بهية، لولا الملامة، إنت عمرى، ميدلى فيروز، من حبي فيك ياجارى، بتونس بيك، بتسأل ليه عليا، على عش الحب، جميل وأسمر، جانا الهوى، احلف بسماها إلى جانب موسيقى أما براوة .

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