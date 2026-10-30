قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني يعتقل قناصة ومدربين أوكرانيين يشاركون مع الدعم السريع
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع فرنسا وألمانيا
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر.. فيديو
فريدة سيف النصر تستغيث بالأجهزة الأمنية بسبب إزعاج مجموعة من الشباب لها في العجوزة
روسيا تعلن إسقاط 1.043 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
لتعزيز الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي.. نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام مشروع «خير ورحمة» بحلوان
بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. السكة الحديد تشغل قطارات استثنائية اليوم (المواعيد والخطوط)
نتنياهو: لا يجب تشكيل حكومة مع قوائم عربية
التحقيق مع بلوجر أكتوبر في نشر مقاطع خادشة لجمع المشاهدات
تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات
الأوقاف: «مخاطر الألعاب الإلكترونية».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد
نشرت فيديوهات خادشة.. حبس صانعة محتوى في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عاطل اتهمته طالبة بالتحرش بها في الشارع بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت التحريات الأمنية ملابسات واقعة تحرش عاطل بطالبة أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، بعدما أقدم على ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، ثم فر هاربًا من المكان، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وضبطه.

القبض على المتهم والتحقيقات مستمرة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض طالبة للتحرش في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وعلى الفور جرى فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 40 عامًا، وتمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

التحرش أكتوبر مدينة 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

وائل جمعة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

وائل جمعة

خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي

النائب محمود عبادة زيدان

وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

هكر شاشات الجيزة

بعد هكر شاشات الجيزة.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين في الاختراق الإلكتروني

ترشيحاتنا

الشيخ محمد عيد كيلاني

وكيل الأوقاف الأسبق يحسم الجدل: اللعب حلال بشرط عدم تضييع الصلاة والواجبات

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد