القبض على عاطل اتهمته طالبة بالتحرش بها في الشارع بأكتوبر

كشفت التحريات الأمنية ملابسات واقعة تحرش عاطل بطالبة أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، بعدما أقدم على ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، ثم فر هاربًا من المكان، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وضبطه.

القبض على المتهم والتحقيقات مستمرة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض طالبة للتحرش في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وعلى الفور جرى فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 40 عامًا، وتمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.