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تشريح جثمان فتاة سقطت من الطابق الثالث في بولاق الدكرور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تشريح جثمان فتاة سقطت من الطابق الثالث في بولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة المختصة التحقيق في مصرع فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد العقارات في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

تفاصيل مصرع فتاة في بولاق الدكرور

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بسقوط فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا من الطابق الثالث بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى محل الواقعة، وتبين وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها جراء السقوط، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت الجهات المعنية باستكمال التحريات اللازمة لكشف ظروف الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية أمن الجيزة بولاق الدكرور الطب الشرعي

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