ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة المساكن الخالية من أصحابها في أكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن التي يغيب أصحابها عنها لسفرهم خارج البلاد، عن طريق التسلق، وتمكن المتهمون من ارتكاب عدة وقائع سرقة قبل ضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

القبض على تشكيل عصابي لسرقة الشقق في أكتوبر

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بتورط 3 عاطلين، تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا، في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يستهدفون الشقق السكنية التي يسافر أصحابها إلى خارج البلاد، ويتسللون إليها للاستيلاء على محتوياتها، مستغلين غياب قاطنيها وعدم وجودهم بالمنزل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب الإجرامي، كما أرشدوا عن المسروقات المتحصلة من نشاطهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.