قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: مقتل أكثر من 7000 جندي أوكراني خلال أسبوع
سويلم: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية لبناء الشراكات وتحقيق الأمن المائي
مصرع 3 أشخاص في تصادم جوي بين مروحيتين بولاية أوريجون الأمريكية
وزير التعليم يزور المعهد الوطني للتربية بسنغافورة ويطلع على تجربته في إعداد المعلمين
النونو والسفياني.. مقتل قياديين أمنيين في الفصائل اليمنية
هل يرحل عموتة عن الأهلي؟.. أمير هشام يكشف كواليس موقف الإدارة
خاص| الزمالك يطلب السعة الكاملة للاستاد بمباراة الإفريقي
مياه المنوفية: غدا قطع المياه عن قريتين 12 ساعة
قراصنة كوريا الشمالية يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة
تشريح جثمان فتاة سقطت من الطابق الثالث في بولاق الدكرور
التغذية في الشتاء.. أطعمة مهمة لمواجهة الإنفلونزا ومنع زيادة الوزن
كريم عبد الوهاب: فيلم «آخر رقصة في كيبور» يقدم تفاصيل جديدة عن حرب أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة المساكن الخالية من أصحابها في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

ألقت مباحث أكتوبر القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن التي يغيب أصحابها عنها لسفرهم خارج البلاد، عن طريق التسلق، وتمكن المتهمون من ارتكاب عدة وقائع سرقة قبل ضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

القبض على تشكيل عصابي لسرقة الشقق في أكتوبر

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بتورط 3 عاطلين، تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا، في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يستهدفون الشقق السكنية التي يسافر أصحابها إلى خارج البلاد، ويتسللون إليها للاستيلاء على محتوياتها، مستغلين غياب قاطنيها وعدم وجودهم بالمنزل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب الإجرامي، كما أرشدوا عن المسروقات المتحصلة من نشاطهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

سرقة المساكن أكتوبر مباحث أكتوبر تشكيل عصابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

حركة الشحن والسفن

إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار

وائل جمعة

وائل جمعة يهاجم مودرن سبورت: الأهلي ليس الفريق الذي تلعبون أمامه بهذا الشكل

التوقيت الشتوي 2026

غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر

سعر الذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن

اللواء سمير فرج

سمير فرج يكشف حدود الدعم العسكري المصري للسعودية: «علينا أن ننسى فوبيا حرب اليمن.. لن نرسل قوات عسكرية»

ترشيحاتنا

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي وترشيد الكهرباء.. كيف تستفيد مصر من تغيير الساعة؟

الأهلي

انتصارات بلا إقناع.. لماذا لم يستعد الأهلي ثقة جماهيره حتى الآن؟

الكرملين

الكرملين: بوتين منفتح على إجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي ومستشار ألمانيا

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد