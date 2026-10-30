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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأمم المتحدة تختار متطوعة بصندوق الإدمان للمشاركة في منتدى القيادة الشبابية بجنيف

متطوعة صندوق الادمان
متطوعة صندوق الادمان

اختارت الأمم المتحدة المتطوعة المصرية هنا القيعي، من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للمشاركة في أعمال أكاديمية القيادة الشبابية العالمية YGLA 2026 بمدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2026، وذلك تقديرًا للدور الرائد للصندوق في تأهيل الشباب والفتيات كقيادات تطوعية.

ويأتي اختيار المتطوعة  ليعكس ثقة المؤسسات الأممية في التجربة المصرية ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تأهيل الشباب كقيادات تطوعية تشارك في مجال الوقاية من الإدمان، حيث تأتي مشاركتها امتدادًا لتمثيلها المشرف لمصر في منتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات بفيينا، لتعرض تجربة الصندوق في مجال الوقاية وحماية الشباب ضمن محور الصحة والتنمية المستدامة.

وتُعقد الأكاديمية تحت شعار "التنمية المستدامة: الإنسان والكوكب"، وتنظمها عدد من المؤسسات الدولية، منها تحالف تطوير القيادات الشبابية، والاتحاد النسائي الدولي للسلام العالمي WFWPI، ومركز الجنوب، ورابطة سوروبتيمست الدولية، بالشراكة مع مركز حقوق الإنسان بجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة.

و تشارك ممثلة مصر في فعاليات المنتدى الاجتماعي للأمم المتحدة UN SOCIAL FORUM في قصر الأمم Palais des Nations لتسليط الضوء على دور الشباب المصري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستعراض التجربة الرائدة لصندوق مكافحة الإدمان في بناء مجتمعات تعزز صحة وقيادة الشباب.

وتأتي هذه المشاركة لتمثل فرصة استراتيجية لنقل صوت الشباب المصري، واستعراض النموذج المصري القائم على بناء القدرات والتطوع المستدام، والذي يشمل تقديم خدمات العلاج المجاني والسري عبر الخط الساخن 16023، والتأهيل الشامل طبيًا ونفسيًا ومهنيًا، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في الوقاية والتدريب.

وتتضمن محاور المشاركة المصرية استعراض جهود صندوق مكافحة الإدمان في تأهيل القيادات الشبابية وتنفيذ برامج التوعية بالمدارس والجامعات، والتأكيد على أن الوقاية من المخدرات جزء أساسي من الهدف الثالث للتنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاه"، ودمج مقاربات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC مع آليات العمل الميداني والتطوعي في مصر، انطلاقًا من تجربة فيينا إلى منصة جنيف.

جدير بالذكر  أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لديه نحو  36 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، يقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكيفية استثمار طاقات الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق "بيوت التطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطي المخدرات، حيث يمثل الطلبة الجامعيون 75% منهم .

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات. ومن ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي ينفذها  الصندوق .

الأمم المتحدة المتطوعة المصرية مكافحة وعلاج الإدمان أعمال أكاديمية القيادة الشبابية بمدينة جنيف السويسرية الشباب والفتيات

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