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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس مصالحات الأزهر ومحافظ سوهاج يبحثان تكثيف الجهود لإعلان المحافظة خالية من الثأر

رئيس «مصالحات الأزهر» ومحافظ سوهاج يبحثان تكثيف الجهود لإعلان المحافظة خالية من الثأر
رئيس «مصالحات الأزهر» ومحافظ سوهاج يبحثان تكثيف الجهود لإعلان المحافظة خالية من الثأر
محمد شحتة

التقى الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لبحث آليات البناء على ما تحقق من نجاحات وتكثيف عمل لجان المصالحات الثأرية بالمحافظة، بحضور فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور أحمد حمادي، عضو اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر؛ حيث نقل الدكتور شومان في مستهل اللقاء تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد.

جهود إنهاء الخصومات الثأرية

وشهد اللقاء استعراض حصاد الجهود الدؤوبة التي قادتها لجان المصالحات بالأزهر في سوهاج على مدار ما يقرب من عقد كامل، ومناقشة خطط استكمال إنهاء ما تبقى من خصومات ثأرية؛ سعيًا للوصول إلى المستهدف بإعلان المحافظة خالية تمامًا من النزاعات الثأرية، وأكد الدكتور شومان أن رجال الأزهر في قطاعات التعليم والوعظ ولجان المصالحات يواصلون دورهم التاريخي بمسؤولية وطنية وشرعية، مستندين إلى خبرات وتراكمات عمل ميداني راسخ لترسيخ السلم الأهلي وحفظ الأنفس.

ومن جانبه، ثمّن محافظ سوهاج المسيرة الطويلة والمشرفة لجهود الأزهر الشريف ولجنة المصالحات برعاية فضيلة الإمام الأكبر طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة المؤسسية والمجتمعية أثمرت نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومؤكدًا دعمه الكامل لاستمرار هذه المساعي واستعداده الدائم للتنسيق والمشاركة الميدانية في الجلسات الختامية للمصالحات دعمًا للاستقرار المجتمعي وحقنًا للدماء.

عباس شومان هيئة كبار العلماء اللجنة العليا للمصالحات الأزهر الشريف محافظ سوهاج المصالحات الثأرية

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