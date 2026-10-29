وكيل الأزهر يتفقد معهد الرحمن الابتدائي بالسويس ويتابع انتظام العملية التعليمية.. صور

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، معهد الرحمن الابتدائي الأزهري بمحافظة السويس، في إطار حرص الأزهر الشريف على المتابعة الميدانية للعملية التعليمية، والوقوف على مستوى انتظام الدراسة داخل المعاهد الأزهرية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وتابع الشيخ أيمن عبد الغني سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطمأن على أحوال الطلاب ومدى انتظامهم في الدراسة، واستمع إلى عدد منهم، وتبادل معهم الحديث حول دراستهم ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية، مؤكدًا أهمية الاجتهاد في طلب العلم، والحرص على التحصيل الدراسي، والتمسك بالقيم الأخلاقية التي يرسخها الأزهر الشريف في نفوس أبنائه.

تذليل الصعوبات امام الطلاب

ووجَّه الشيخ أيمن عبد الغني بتذليل أي صعوبات قد تواجه الطلاب أو تعوق انتظام العملية التعليمية، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لهم، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للتعلم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب علميًّا وتربويًّا، وتحقيق رسالة الأزهر الشريف في بناء أجيال واعية تجمع بين العلم والأخلاق.