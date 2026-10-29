ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في بلدة أوردا بإقليم توليدو الإسباني إلى 74 قتيلاً، وفق ما جاء في الملف الذي فتحته لجنة التحقيق في حوادث السكك الحديدية.

وأفاد التقرير بأن العدد الأولي للضحايا بلغ 74 قتيلاً، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين لم يتم تأكيده بعد، فيما كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى إصابة نحو 200 شخص، منهم 53 لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات منطقة كاستيا لا مانتشا، بينما غادر 56 آخرون المستشفيات بعد تعافيهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يجري التحقيق في الحادث المروع باعتباره نتيجة لسلسلة محتملة من الأحداث بين عطل فني في نظام السلامة وخطأ بشري في مركز التحكم المركزي.

وبناءً على المعطيات الأولية، قدم فنيون ووزارة النقل وخبراء مستقلون ثلاثة فرضيات يمكن أن تفسر السبب النهائي للتصادم الذي وقع بين قطار AVE التابع لشركة Renfe وقطار آخر تابع لشركة Iryo على خط السكك الحديدية فائق السرعة الرابط بين مدريد وإقليم الأندلس.

وليست هذه أول حادثة خطيرة من نوعها في إسبانيا هذا العام، ففي 18 يناير الماضي لقي أكثر من 40 شخصاً حتفهم في حادثة أداموز بقرطبة، والتي لا تزال قيد التحقيق، وبعد أيام قليلة اصطدم قطار ركاب بجدار استنادي انهار على السكة في ضواحي برشلونة، ما أسفر عن وفاة السائق وهو متدرب شاب من إشبيلية، وإصابة أكثر من 30 راكباً.