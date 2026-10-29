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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعضها ارتفع وبعضها ثابت.. ماذا حدث في شهادات ادخار بنك مصر بعد قرار المركزي اليوم برفع الفائدة؟

تفاصيل شهادات استثمار بنك مصر بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع الفائدة
تفاصيل شهادات استثمار بنك مصر بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع الفائدة
رانيا أيمن

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، في أول رفع لأسعار الفائدة منذ مارس 2024.

وعلى إثر القرار، بدأت البنوك العاملة في السوق المصرية في تعديل عوائد شهادات الادخار ذات العائد المتغير.

تفاصيل شهادات بنك مصر الرسمية اليوم:

أولاً: الشهادات ذات العائد المتغير

وهي الشهادات المرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي المصري، وتعد المستفيد المباشر من قرار رفع الفائدة.

- المدة: 3 سنوات
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- سعر العائد الجديد: 20.25% سنويا، يصرف شهريا، مقابل 19.25% قبل القرار
- آلية التسعير: سعر إيداع البنك المركزي مضافا إليه 0.25%
- الاسترداد: لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

بنك مصر 2026

كما تشمل المحفظة شهادة ذات عائد يومي متغير لمدة 3 سنوات، والتي كان عائدها 19% ويصرف يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20% وفقا لآلية التسعير.

ثانياً: شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت

- المدة: 3 سنوات
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- سعر العائد: 17.75% شهريا، و17.85% ربع سنوي، وفقا لآخر إعلان رسمي من بنك مصر
 

- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة ولا يتأثر بقرارات البنك المركزي اللاحقة

ثالثاً: شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

- المدة: 3 سنوات
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- العائد في حالة الصرف الشهري: السنة الأولى 20.5%، والسنة الثانية 16.25%، والسنة الثالثة 12.25%
- العائد في حالة الصرف السنوي: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 17.5%، والسنة الثالثة 13.25%
- نوع العائد: ثابت متدرج طوال المدة.

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