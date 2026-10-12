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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية 2026.. الـ100 ألف جنيه هتكسب كام؟

أعلى عائد من شهادات الادخار في ٢٠٢٦
أعلى عائد من شهادات الادخار في ٢٠٢٦
رانيا أيمن

مع استمرار بحث المواطنين عن وسائل استثمارية آمنة ومستقرة تضمن لهم الحفاظ على قيمة مدخراتهم وتوفير عائد منتظم، وبخاصة بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة، تتصدر شهادات الادخار اهتمامات الأفراد كوسيلة استثمارية مفضلة تجمع بين الأمان والعائد المضمون.

وتتيح البنوك المصرية فرصاً للاستثمار تبدأ من مبالغ بسيطة لا تتجاوز 1000 جنيه، إلا أن التساؤل الأكثر انتشاراً بين المستثمرين والراغبين في الادخار يظل: كم تبلغ أرباح مبلغ 100 ألف جنيه عند استثماره في أعلى الشهادات المتاحة حالياً؟.

أعلى شهادة ادخار في 2026

وتتنافس البنوك في طرح أوعية ادخارية متنوعة تلبي تطلعات العملاء، بين شهادات ذات عائد متدرج ينخفض سنوياً، وأخرى ذات عائد ثابت طوال المدة، وصولاً إلى الشهادات التراكمية أو ذات العائد المدفوع مقدماً، وفيما يلي تفاصيل أعلى هذه الشهادات وحساب الأرباح لمبلغ 100 ألف جنيه:

1. شهادة "ابن مصر" الثلاثية المتناقصة (بنك مصر) والشهادة البلاتينية المتدرجة (البنك الأهلي المصري)

تعتبر هذه الشهادات الخيار الأكثر إقبالاً لمن يبحث عن أعلى عائد في السنة الأولى؛ حيث تمنح فائدة متدرجة تنخفض سنوياً وتستمر لمدة 3 سنوات.

شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

وتمنح الشهادة عائداً بنسبة 22% في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 17.50% في السنة الثانية، ويصل إلى 13.25% في السنة الثالثة عند اختيار دورية الصرف السنوية.

حساب أرباح الـ 100 ألف جنيه:

يحصل العميل في السنة الأولى على عائد قدره 22,000 جنيه، ويحصل في السنة الثانية على عائد قدره 17,500 جنيه، ويحصل في السنة الثالثة على عائد قدره 13,250 جنيه. 

أما في حال اختيار دورية الصرف الشهري لنفس الشهادة، فيحصل العميل على دخل منتظم يبلغ نحو 1,708 جنيهات شهرياً خلال العام الأول.

2. شهادة "القمة" (بنك مصر) والشهادة البلاتينية الثابتة (البنك الأهلي المصري)

تعد هذه الشهادة الاختيار المفضل للمدخرين الراغبين في الاستقرار المالي وتأمين دخل ثابت لا يتغير طوال فترة الاستثمار البالغة 3 سنوات.

وتمنح عائداً ثابتاً طوال المدة بمتوسط فائدة يصل إلى نحو 17.75% سنوياً يصرف شهرياً.

حساب أرباح الـ 100 ألف جنيه:

يحصل صاحب الـ 100 ألف جنيه على عائد شهري ثابت ومنتظم يبلغ 1,479 جنيهًا، ويصل إجمالي العائد السنوي للشهادة إلى 17,750 جنيهًا يظل ثابتاً ومضموناً حتى انتهاء السنوات الثلاث.

3. الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي (البنك العربي الأفريقي الدولي)

تستهدف هذه الشهادة الراغبين في ادخار المبالغ على المدى المتوسط دون الحاجة إلى سيولة شهرية، مع تحقيق مضاعفة لرأس المال.

ويمتد أجل الشهادة إلى 4 سنوات، وتمنح عائداً تراكمياً كلياً يصل إلى 100% يصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة.

حساب أرباح الـ 100 ألف جنيه:

عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه، يحصل العميل في نهاية مدة الأربع سنوات على أرباح تراكمية تبلغ 100 ألف جنيه، وتُصرف الأرباح مع أصل المبلغ المنقضي في نهاية المدة، ليصبح إجمالي ما يسترده العميل 200 ألف جنيه.

4. شهادة العائد المدفوع مقدماً (بنك الإمارات دبي الوطني)

تعتبر من الخيارات الاستثمارية المستحدثة والجذابة التي تتيح للعملاء الحصول على الأرباح مباشرة فور توقيع عقد الشهادة دون انتظار مواعيد الصرف الدورية.

تمنح فائدة إجمالية تراكمية تبلغ 37.5% عن إجمالي مدة الشهادة البالغة 3 سنوات، وتُصرف كاملة دفعة واحدة في بداية المدة.

حساب أرباح الـ 100 ألف جنيه:

عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه، يحصل العميل فوراً على عائد نقدي مقدماً بقيمة 37,500 جنيه يُصرف كاش في الحساب في نفس يوم ربط الشهادة للوفاء بأي التزامات تمويلية سريعة.

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