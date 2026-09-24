قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الجامعة العربية: يجب العمل على إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والضم والتهجير
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع
شي: زيارتي لأمريكا من أجل الصداقة والتعاون ورفاهية شعبي البلدين
استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى
«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
الرئيس الصيني من البيت الأبيض: أبوابنا مفتوحة ونرحب باستثمارات الشركات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار المركزي اليوم.. فلوسك تجيب كام؟ تفاصيل شهادات البنك الأهلي والعوائد المتاحة

شهادات البنك الأهلي 2026 بعائد يصل إلى 22%
شهادات البنك الأهلي 2026 بعائد يصل إلى 22%
رانيا أيمن

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ومع قرار البنك المركزي اليوم، عادت شهادات الادخار إلى دائرة اهتمام المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم، خاصة مع تنوع الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري من حيث مدة الشهادة ونوع العائد ودورية صرفه.

ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار التي تختلف في طريقة احتساب العائد وموعد الحصول عليه، وفيما يلي أبرز الشهادات المتاحة:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج مع صرف العائد سنويًا، لمدة 3 سنوات.

ويبلغ العائد 22% في السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية بضمانها وفقًا للقواعد المنظمة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

ويقدم البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية بعائد متغير لمدة 3 سنوات، ويرتبط العائد فيها بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري، بما يعني أن العائد قابل للتغيير مع تغير سعر الفائدة.

ويبلغ العائد المعلن حاليًا 19.50% سنويًا، ويصرف شهريًا، مع حد أدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتختلف هذه الشهادة عن الشهادات ذات العائد الثابت، إذ يتحرك العائد وفقًا لسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري وفق آلية احتساب الشهادة المعلنة من البنك.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت، ويبلغ العائد 17.75% سنويًا عند صرفه شهريًا، بينما يصل إلى 17.85% سنويًا عند اختيار دورية الصرف ربع السنوية.

شهادات الادخار

ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء. كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، وفقًا للشروط المعلنة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات، مع صرف العائد شهريًا.

ويبلغ العائد 21% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية، ويصل إلى 12% في السنة الثالثة.

وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

الشهادة الخماسية

ويتيح البنك الأهلي المصري كذلك شهادة ادخار لمدة 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 14.25% سنويًا، مع صرف العائد شهريًا.

ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتيح للعميل الحصول على دخل دوري طوال مدة الشهادة، وفقًا للشروط المعلنة من البنك.

وبذلك تتنوع شهادات البنك الأهلي المصري بين شهادات ثابتة ومتدرجة ومتغيرة، كما تختلف دورية الحصول على العائد بين الشهري وربع السنوي والسنوي، بما يتيح للعميل اختيار الوعاء الادخاري وفق المدة التي يرغب في ربط أمواله خلالها وطريقة حصوله على العائد.

شهادات الادخار أعلى عائد أفضل شهادة ادخار ٢٠٢٦ شهادات البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition

أجمل هاتف في 2026؟ ريلمي تطلق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Realme 16 Pro

هواوى

هواوي تطلق 6 نماذج عالمية لتطوير منظومة الطاقة المدمجة بالذكاء الاصطناعي

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد