بعد قرار المركزي اليوم.. فلوسك تجيب كام؟ تفاصيل شهادات البنك الأهلي والعوائد المتاحة

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ومع قرار البنك المركزي اليوم، عادت شهادات الادخار إلى دائرة اهتمام المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم، خاصة مع تنوع الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري من حيث مدة الشهادة ونوع العائد ودورية صرفه.

ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار التي تختلف في طريقة احتساب العائد وموعد الحصول عليه، وفيما يلي أبرز الشهادات المتاحة:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج مع صرف العائد سنويًا، لمدة 3 سنوات.

ويبلغ العائد 22% في السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية بضمانها وفقًا للقواعد المنظمة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

ويقدم البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية بعائد متغير لمدة 3 سنوات، ويرتبط العائد فيها بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري، بما يعني أن العائد قابل للتغيير مع تغير سعر الفائدة.

ويبلغ العائد المعلن حاليًا 19.50% سنويًا، ويصرف شهريًا، مع حد أدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتختلف هذه الشهادة عن الشهادات ذات العائد الثابت، إذ يتحرك العائد وفقًا لسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري وفق آلية احتساب الشهادة المعلنة من البنك.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت، ويبلغ العائد 17.75% سنويًا عند صرفه شهريًا، بينما يصل إلى 17.85% سنويًا عند اختيار دورية الصرف ربع السنوية.

ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء. كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، وفقًا للشروط المعلنة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات، مع صرف العائد شهريًا.

ويبلغ العائد 21% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية، ويصل إلى 12% في السنة الثالثة.

وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

الشهادة الخماسية

ويتيح البنك الأهلي المصري كذلك شهادة ادخار لمدة 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 14.25% سنويًا، مع صرف العائد شهريًا.

ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتيح للعميل الحصول على دخل دوري طوال مدة الشهادة، وفقًا للشروط المعلنة من البنك.

وبذلك تتنوع شهادات البنك الأهلي المصري بين شهادات ثابتة ومتدرجة ومتغيرة، كما تختلف دورية الحصول على العائد بين الشهري وربع السنوي والسنوي، بما يتيح للعميل اختيار الوعاء الادخاري وفق المدة التي يرغب في ربط أمواله خلالها وطريقة حصوله على العائد.