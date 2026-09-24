بعد نشر «صدى البلد».. استجابة عاجلة من وزيرة التضامن تنهي أزمة مواطن الإسكندرية

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لاستغاثة مواطن كفيف من محافظة الإسكندرية، عقب نشر «صدى البلد» شكواه بشأن توقف صرف معاشه، وما يمر به من ظروف معيشية صعبة.

وكان المواطن قد ناشد وزارة التضامن الاجتماعي، في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التدخل لحل مشكلته وإعادة صرف معاشه، مؤكدًا أنه لا يملك مصدر دخل آخر يساعده على تحمل أعباء الحياة.

وأوضح المواطن خلال شكواه أنه يواجه صعوبة في توفير احتياجاته الأساسية، إلى جانب أعباء الإيجار ومصاريف المعيشة، مشيرًا إلى أنه لا يجد من يسانده أو يساعده في ظل ظروفه الحالية.

وتأثر المواطن خلال حديثه ودخل في نوبة بكاء، مطالبًا الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتدخل العاجل والنظر في حالته، بما يساعده على توفير احتياجاته الأساسية.

وبعد نشر «صدى البلد» تفاصيل الاستغاثة، تحركت وزارة التضامن الاجتماعي للاستجابة للمواطن، وأرسلت فريقًا لمساعدته في صرف مستحقاته من ماكينة الصراف الآلي (ATM)، والعمل على حل مشكلته.