مستشفى النجوم.. حسين الشريف يخضع لجراحة فى القلب.. وسامح حسين ممنوع عنه الزيارة.. وفيفي عبده في الجبس منذ أيام

تشهد الساحة الفنية حالة من القلق خلال الفترة الحالية، بعد تعرض عدد من نجوم الفن لأزمات صحية متفاوتة، استدعت دخول بعضهم المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة من الجمهور وحرص على الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وفي هذا التقرير، نستعرض آخر تطورات الحالة الصحية لكل من سامح حسين وابنة حمدي الوزير وحسين الشريف وسامي عبد الحليم.

حسين الشريف

نشرت نور، ابنة الفنان حسين الشريف، صورة لوالدها بعد خضوعه لجراحة القلب، ووجهت الشكر للطاقم الطبي بعد خروج والدها من العمليات.

وكتبت ابنة حسين الشريف: «حابه أشكر كل من دعا لبابا من قلبه، وأشكر كل أصحابي واخواتي اللي واقفين وقفة رجاله بجد، وأشكر كل اهلي اللي واقفين معايا وعيلتي كل فرد فيها كان متابع».

وتابعت: «بشكر أصدقاء بابا كمان اللي كانوا معانا وبنات عمتي يوم العملية.. مش هذكر أسماء حد تماما لأن كل فرد من أهلي وعيلتي وأصحابي عارف هو عامل إيه.. بس هخص أمي اللي بجد مثال للزوجه الأصيلة الله يحفظها رغم تعبها والله واقفه مع بابا كأنها راجل بجد رغم كل التعب والحمل اللي عليها وتعب رجلها الشديد، خصوصا إن هي كمان الفتره دي كانت تعبانة جدا ومتابعة مع دكاترة.. بحبك يا أمي وبجد إنتي قدوتي بالتحمل».

وأضافت: «بشكر محافظة مطروح وبشكر المستشفى العام بجد بكل طاقم المستشفى من أول مدير المستشفى لحد دكتور أحمد شفيع، رئيس قسم الجراحة، دكتور بابا العظيم من أول يوم دخل فيه بابا المستشفى بنفس الشهر من ٨ سنين.. دكتور التخدير العظيم اللي قدر بجد يحتوي الحالة بكل تفاصيلها وكان صريح جدا معانا.. بشكر كل طاقم التمريض خصوصا إسراء شوقي ومحمد، حقيقي انتوا ملائكه مش بني آدمين بجد حفظكم الله ويسلم اللي ربوكم».

واختتمت: «متنسوش دعواتكم لبابا بإتمام الشفاء العاجل إن شاء الله.. حبيت أشكر كل اللي حواليا بجد الفترة دي ربنا ما يوجع قلوبكم أبدا».

سامح حسين

بينما طمأنت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، محبيه على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه يشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية، رغم استمرار خضوعه للرعاية الطبية وحاجته إلى المتابعة، مع استمرار منع الزيارة عنه.

وطالبت زوجة سامح حسين الجمهور بمواصلة الدعاء له بالشفاء، كما وجهت الشكر لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليه، ولكل من دعا له خلال الفترة الماضية.

وكتبت وسام عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «في المواقف اللي زي دي مهما هنقول كلام مش هيكون كفاية، شكرًا من كل قلبي لكل شخص حاول يتواصل معايا علشان يطمن على سامح، وشكرًا ألف مرة لكل دعوة صادقة بالشفاء»

وأضافت: «شكرًا لكل مشاعر الحب والاهتمام اللى غمرتنا بيها.. والله هونت كتير من الأزمة اللى إحنا فيها، ولسة محتاجين دعواتكم الطيبة دى معانا».

وتابعت : «سامح الحمد لله بيتحسن، بس ما زال فى الرعاية وحالته محتاجة متابعة مستمرة.. الزيارة ما زالت ممنوعة، لكن الحمد لله رب العالمين فى تحسن».

سامي عبد الحليم

كما كشفت منى أبو سديرة زوجة الفنان سامي عبد الحليم عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية ،مؤكدة أنه خرج من غرفة العمليات وبدأ في استعادة وعيه.

وقالت زوجة الفنان في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: "الحمد لله هو خرج من العمليات، ولكنه لسة مفقش" ، مؤكدة على استقرار حالته الصحية بعد خروجه من غرفة العمليات.

وكانت نشرت زوجة الفنان سامي عبد الحليم تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صباح اليوم تكشف فيه تطورات الحالة الصحية لزوجها.

وكتبت زوجة سامي عبد الحليم: “الدكتور سامي في حجرة العمليات، أرجو الدعاء له بالنجاة منها، وأن الله يشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا.. اللهم رحمتك بعبدك الضعيف”.

وقد أثارت الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم حالة من القلق خلال الأيام الماضية، بعد إعلان زوجته عن تعرضه لانتكاسة صحية جديدة استدعت نقله إلى العناية المركزة، في تكرار للأزمة التي يمر بها منذ فترة طويلة، وسط متابعة طبية مكثفة داخل المستشفى.

فيفي عبده

وطمأن برنامج «ET بالعربي» جمهور الفنانة فيفي عبده على حالتها الصحية، بعد تعرضها مؤخرًا لإصابة في القدم أسفرت عن إصابتها بكسر، وذلك إثر سقوطها من على السلم.

ونشر البرنامج مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، ظهرت خلاله فيفي عبده من داخل المستشفى، حيث كشفت تفاصيل حالتها الصحية وحرصت على طمأنة جمهورها ومحبيها.

وقالت فيفي عبده إن الأطباء قرروا إزالة الجبس، معربة عن سعادتها بالتخلص منه، ووجهت الشكر إلى الله والأطباء الذين تابعوا حالتها خلال الفترة الماضية.

وكشفت الفنانة أنها رفضت في البداية الخضوع لعملية جراحية بعد إصابتها، موضحة أن الأطباء كانوا قد اقترحوا إجراء عملية وتركيب شرائح ومسامير، لكنها فضّلت اللجوء إلى التجبير.

وأوضحت أن الجبس الحديث الذي ارتدته كان ثقيلًا للغاية، قائلة: «الجبس الحديث ده مشكلته إنه تقيل جدًا، كأني راكبة نص نقل ونايمة وقايمة بيها»، مشيرة إلى أنه كان ممنوعًا عليها وضع قدمها على الأرض من دونه.

نجوى فؤاد

وكشفت مساعدة الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات الحالة الصحية للفنانة بعد إجراءها عملية جراحية فى الظهر.

وقالت مساعدة نجوى فؤاد فى تصريح خاص لـ صدى البلد: ان حالة الفنانة لم تتحسن حتى الآن بعد اجراء العملية الجراحية الخاصة بظهرها ومازال تعاني من ألام شديدة.

وأضافت : نجوى تنتظر عودة الطبيب المعالج لها الذى أجرى العملية الجراحية من الخارج من أجل متابعة حالتها الصحية.

مصطفى خاطر

بينما شعر الفنان مصطفى خاطر، بإعياء ما تسبب في تغيبه عن حضور حفل توزيع جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بعد نقله للمستشفى.

وأكدت الفحوصات الطبية الأولى لـ مصطفى خاطر، إصابته بمغص كلوي بسبب حصوة على الحالب، ما استدعى إجراء الفحوصات الطبية له.

ابنة حمدي الوزير

وأما مي حمدي الوزير كشفت عن آخر تطورات حالتها الصحية، عقب خضوعها لجراحة قلب مفتوح، موضحة أنها مرت بتجربة صعبة خلال الفترة الماضية، تخللها إجراء عمليتين جراحيتين ودخول العناية المركزة.

وشاركت مي متابعيها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» جانبًا من تجربتها، مؤكدة أن ما مرت به جعلها تعيد النظر في الكثير من الأمور، بعدما عاشت لحظات وصفتها بأنها كانت بين الحياة والموت.

وقالت ابنة حمدي الوزير إنها شعرت خلال تلك اللحظات برحمة الله ولطفه، مشيرة إلى أن التجربة كانت قاسية ومفاجئة بالنسبة لها، خاصة أنها كانت تخشى حتى مجرد الحصول على حقنة.

وأوضحت أن البداية كانت بخضوعها لعملية جراحية، قبل حدوث مضاعفات استدعت دخولها العناية المركزة، ثم اكتشاف حاجتها إلى إجراء جراحة قلب مفتوح، لتدخل العناية المركزة مرة أخرى بعد العملية الثانية.

وأشارت مي إلى أنها لم تتمكن من استخدام هاتفها منذ دخولها العناية المركزة وحتى عدة أيام بعد خروجها من المستشفى، مؤكدة أنها لا تزال في مرحلة التعافي وتشعر بالتعب.

ووجهت ابنة الفنان حمدي الوزير الشكر إلى أسرتها وأصدقائها وكل من ساندها خلال أزمتها الصحية، معربة عن امتنانها للدعوات والرسائل التي تلقتها، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها حتى تتجاوز هذه المرحلة بسلام.

شقيق أنغام

بينما كشف المؤلف الموسيقي والموزع خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، تطورات الحالة الصحية لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أنه غادر المستشفى ويواصل فترة التعافي داخل المنزل.

وقال خالد سليمان في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: «الحمد لله، هو بدأ يتحسن، والتحاليل المفروض تطلع ونطمن إن شاء الله ونظبط الأدوية».

وأوضح أن والده ما زال يعاني من بعض المشكلات الصحية، لكنه بدأ في التحسن ، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.