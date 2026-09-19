بعد الجدل.. محافظة القاهرة: شجرة المعادي سقطت بشكل طبيعي ولم تقطع

أكدت محافظة القاهرة أن شجرة الكافور المعمرة في المعادي لم تقطع.

وأوضحت في بيان بشأن ما نشر فى عدد من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا عن قطع إحدى أشجار الكافور المعمرة بحى المعادى أن الشجرة لم تقطع، بل سقطت بشكل طبيعى بشارع القناة بالمعادى فى مايو ٢٠٢٥ دون تدخل من أحد ، وتم على الفور رفعها من الشارع ، واعادة زراعة جذورها مرة أخرى للحفاظ عليها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، وجمعية محبى الاشجار ، وشاغلى سرايات المعادى.

محافظة القاهرة

وكان قد وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكثيف حملات التوعية البيئية داخل المدارس، والتعريف بأهمية التشجير ودوره في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير بين الأجيال الجديدة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «تخضير القاهرة».

وفى هذا بدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة تنفيذ برنامج توعوى بالمدارس يستهدف رفع الوعى البيئى لدى الطلاب، من خلال تنظيم محاضرات ولقاءات توعوية تتناول أهمية الأشجار والمساحات الخضراء، ودورها في تنقية الهواء وتحسين المناخ، والحد من ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب دورها في تحسين الصورة الحضارية للشوارع والمناطق السكنية.

ولم تقتصر فعاليات البرنامج الذى تنفذه هيئة النظافة على الجانب النظري، بل تضمن تدريبًا عمليًا للطلاب على زراعة الأشجار والنباتات، بدءًا من اختيار المكان المناسب وتجهيز التربة، ومرورًا بطرق الزراعة والري، وصولًا إلى أساليب الرعاية والمتابعة والحفاظ على الأشجار بعد زراعتها.