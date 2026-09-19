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الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع أسعار الذهب وزيادة الإقبال على شراء الذهب بهدف الادخار، يحتار البعض عند الشراء بين الجنيه الذهب والسبيكة، خاصة أن الفارق بينهما لا يتوقف عند سعر جرام الذهب فقط، وإنما يشمل العيار والوزن والمصنعية وشروط إعادة البيع.

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع 

قال خبير بيع وشراء الذهب حسن محمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن البعض يعتقد، أن السبائك والجنيهات الذهبية لا يوجد عليها مصنعية، لكن هذا غير دقيق، فكلاهما يتحمل تكلفة تصنيع ودمغ وتغليف، وتختلف القيمة من شركة إلى أخرى ومن وزن إلى آخر.

ما الفرق بين الجنيه الذهب والسبيكة؟

الجنيه الذهب المتداول في السوق المصري يكون عادة بوزن 8 جرامات من عيار 21، بينما تُطرح السبائك الاستثمارية بأوزان متعددة، وغالبًا ما تكون من عيار 24.

ويؤثر اختلاف العيار والوزن في قيمة القطعة عند الشراء والبيع، لذلك لا يكفي مقارنة السعر الإجمالي للجنيه بالسبيكة، ولكن يجب حساب قيمة الذهب الخام والمصنعية وتكلفة إعادة البيع.

مصنعية الجنيه الذهب

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع  

للجنيه الذهب مصنعية رغم انخفاضها مقارنة بالمشغولات الذهبية، وتختلف بحسب الشركة المنتجة والوزن والعلامة التجارية.

فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة BTC في يوليو 2026 أن مصنعية الجنيه الذهب وزن 8 جرامات وصلت إلى 77 جنيهًا للجرام، بينما تختلف مصنعية أنصاف وأرباع الجنيهات.

وهذا يعني أن شراء الجنيه الذهب لا يقتصر على دفع قيمة 8 جرامات من الذهب فقط، وإنما تضاف إليه المصنعية والتكاليف المرتبطة بالمنتج.

مصنعية السبيكة

توجد مصنعية أيضًا على السبائك، لكنها تختلف بشكل كبير حسب وزن السبيكة والشركة المنتجة.

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع 

وعادةً ما تنخفض تكلفة المصنعية لكل جرام كلما زاد وزن السبيكة، لأن تكلفة التصنيع والتغليف تتوزع على كمية أكبر من الذهب.

فعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات منشورة في يوليو 2026 أن مصنعية بعض سبائك BTC تراوحت من مستويات أعلى في الأوزان الصغيرة إلى مستويات أقل لكل جرام في الأوزان الكبيرة.

لذلك، لا يصح القول إن كل السبائك لها مصنعية واحدة، لأن وزن السبيكة والشركة المنتجة من أهم العوامل المؤثرة في التكلفة.

ماذا يحدث عند بيع الذهب؟

هنا تظهر أهمية معرفة سعر إعادة البيع قبل الشراء.

فعند بيع الذهب، لا ينبغي افتراض أنك ستحصلين على المصنعية التي دفعتها بالكامل. ويختلف ما يخصم أو يُسترد حسب التاجر والشركة وشروط المنتج.

وبعض الشركات توفر نظام «الكاش باك»، أي استرداد جزء من تكلفة المصنعية عند إعادة بيع السبيكة، وقد يكون ذلك مرتبطًا بالحفاظ على الغلاف الأصلي وحالة المنتج.

لذلك، عند شراء سبيكة، من المهم السؤال عن ثلاثة أرقام وليس رقمًا واحدًا فقط: سعر الشراء، المصنعية والكاش باك، وسعر إعادة البيع.

أيهما تكون خسارته أقل عند البيع؟

لا توجد نسبة خسارة ثابتة تنطبق على كل جنيه ذهب أو كل سبيكة، لأن الفارق يتغير حسب الشركة والوزن وسعر الذهب وقت الشراء والبيع وشروط التاجر.

وتوضح بيانات سوقية منشورة في سبتمبر 2026 أن بعض السبائك الصغيرة، مثل سبيكة الجرام الواحد، تحمل تكلفة نسبية أعلى من السبائك الأكبر، بينما تقل التكلفة لكل جرام مع زيادة الوزن في بعض المنتجات.

ولهذا، فإن مقارنة صافي التكلفة بعد الكاش باك وسعر إعادة البيع أكثر دقة من مقارنة المصنعية المعلنة فقط.

5 أسئلة قبل شراء الذهب

قبل دفع ثمن الجنيه أو السبيكة، اسألي التاجر عن:

  • سعر جرام الذهب المستخدم في الحساب.
  • قيمة المصنعية بشكل واضح.

هل توجد ضريبة أو رسوم إضافية؟

  • قيمة الكاش باك عند إعادة البيع.
  • سعر إعادة شراء القطعة من الشركة أو التاجر.
  • كما يجب الاحتفاظ بالفاتورة والغلاف الأصلي للسبيكة إذا كانت شروط إعادة البيع أو الكاش باك تشترط ذلك.
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الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
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