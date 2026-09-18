لقاء منتظر .. كوكسال بابا يلتقي محمد صلاح قبل قمة الدوري التركي

حرص صانع المحتوى التركي الشهير كوكسال بابا، المعروف بتشجيعه لنادي طرابزون سبور، على لقاء النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق التركي، في مدينة طرابزون، قبل المواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي في الدوري التركي.

ووثّق كوكسال بابا اللقاء من خلال صورة جمعته بمحمد صلاح، وشاركها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وكتب جمعة مباركة"

وحظي ظهور كوكسال بابا بجوار محمد صلاح باهتمام واسع من جماهير طرابزون سبور، خاصة أن صانع المحتوى التركي يحظى بشهرة كبيرة في تركيا، إلى جانب ارتباطه المعروف بالنادي وظهوره المتكرر في أجواء مبارياته.

طرابزون سبور أمام جالاتا سراي

ويستعد محمد صلاح لخوض مواجهة قوية مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي، في أول اختبار قوي للنجم المصري مع فريقه الجديد.

وكان صلاح قد انضم إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري التركي بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.