إشادة تركية بمحمد صلاح: قادر على تغيير تاريخ طرابزون سبور

تحدث الإعلامي التركي زيبك عن تجربة النجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور، مشيدًا بفكرة وجود اللاعب ضمن صفوف الفريق التركي، ومشيرًا إلى إمكانية أن يسهم في بداية مرحلة جديدة في تاريخ النادي.

وقال زيبك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: «تعجبني كثيرًا فكرة لعب محمد صلاح في هذا البلد، فمثلما دشّن جالاتا سراي حقبة جديدة بقدوم هاجي، يمكن لطرابزون سبور أيضًا أن يبدأ حقبة جديدة بوجود صلاح».

وأضاف: «أعتقد أن طرابزون سبور يسير في الطريق الصحيح»، مؤكدًا أن وجود لاعب بحجم محمد صلاح يمكن أن يمثل محطة مهمة في مسيرة النادي، خاصة مع تطلعات الفريق إلى المنافسة وتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

وانضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة حظيت باهتمام كبير داخل تركيا، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها اللاعب المصري، ومسيرته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

وتأمل جماهير طرابزون سبور أن يساهم صلاح بخبراته وإمكاناته في قيادة الفريق نحو تحقيق أهدافه، بينما يترقب المتابعون مدى تأثير النجم المصري على أداء ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي.