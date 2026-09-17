ليفاندوفسكي: لم أتخيل اللعب لنادٍ آخر في أوروبا بعد برشلونة

كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، عن موقفه من مستقبله الكروي، موضحًا أن تجربته مع النادي الكتالوني كانت الأخيرة له في أوروبا، قبل اتخاذ قرار بالرحيل إلى خارج القارة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: «بعد برشلونة، لم أكن أتخيل نفسي ألعب لنادٍ آخر في أوروبا».

وأضاف المهاجم البولندي: «أعطيت برشلونة الكثير، وهي أيضًا أعطتني الكثير، لذلك قررت الرحيل خارج أوروبا».

وأوضح ليفاندوفسكي أن قراره جاء بعد الفترة التي قضاها داخل صفوف برشلونة، والتي شهدت مشاركته في العديد من البطولات وتحقيق عدد من الألقاب، مؤكدًا أن علاقته بالنادي كانت قائمة على تبادل العطاء والاستفادة.

وكان ليفاندوفسكي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية للفريق خلال السنوات الماضية، قبل أن يتجه للتفكير في خوض تجربة جديدة خارج أوروبا.