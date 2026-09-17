بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الشرقية إنبي بالدوري

كشف الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تشكيل الفريق استعدادا لخوض مباراة الشرقية إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - محمود صابر - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - محمود مرعي - حامد حمدان - أحمد عبد القادر - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - دودو الجباس

مباراة بيراميدز وإنبي

يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز على إنبي لاستعادة الصدارة من الأهلي والزمالك اللذين يحتلاها برصيد 13 نقطة.

لكن مهمته لن تكون سهلة حيث يسعى إنبي إلى الفوز أيضا لتعديل وضعه بجدول الدوري، ويحتل إنبي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.