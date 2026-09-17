نشوب حريق في منزل بشبين القناطر.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة على النيران

شهدت منطقة بمنطقة محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، نشوب حريق داخل أحد المنازل.



وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت أعمال السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والمنازل المجاورة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في منزل خلف محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية،

وعلى الفور تم دفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسا ئر بشرية.



وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، فيما يجري الوقوف على أسبابه وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.