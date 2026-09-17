نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن

فقد سعر الذهب في مصر جزءا من قيمته داخل محلات الصاغة؛ بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية والمحددة اليوم الخميس 17-9-2026.

سعر الذهب يتراجع

ومع انتصاف تعاملات مساء اليوم؛ فقد سعر جرام الذهب 5 جنيهات من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6365 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7274 جنيها للشراء و 7217 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6668 جنيها للشراء و 6615 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6365 جنيها للشراء و 6315 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5455 جنيها للشراء و 5412 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.92 ألف جنيه للشراء و 50.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4361 دولارا للشراء و 4360 دولارا لللبيع.