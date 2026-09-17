مخاوف أمريكية من تسريب تكنولوجيا F-35 إلى الصين

أعرب ضباط استخبارات أمريكيون في تقارير داخلية عن مخاوفهم بشأن تجسس صيني محتمل مرتبط بصفقة معلقة لبيع عشرات الطائرات المقاتلة المتطورة من طراز F-35 إلى السعودية بقيمة 24 مليار دولار، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.

وفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، قال المسؤولون الأمريكيون إن محللي الاستخبارات أثاروا احتمال أن تتمكن الصين من الحصول على تكنولوجيا طائرات F-35 من خلال التجسس في السعودية أو عبر شراكتها العسكرية والأمنية مع المملكة.

التعاون العسكري بين بكين والرياض

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة إن تقييماً أعدته وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للبنتاجون قبل عدة أشهر تناول وصول الصين العسكري إلى القواعد السعودية واستخدام الرياض للتكنولوجيا الصينية في بنيتها التحتية للاتصالات.

وشكك التقييم الاستخباراتي أيضاً فيما إذا كان بإمكان واشنطن والرياض الحفاظ على مرافق آمنة لحماية تكنولوجيا طائرات إف-35 الحساسة.

وذكرت الصحيفة أنه تم مشاركة هذه المعلومات مع العديد من وكالات الإدارة الأمريكية ومكاتب الكونجرس، إلى جانب تحليلات من وكالات استخبارات أخرى.

وكانت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية قد أصدرت تقييماً أوسع نطاقاً يحدد مخاوف مماثلة في خريف عام 2025، عندما كانت الإدارة تدرس البيع المحتمل لعشرات الطائرات إلى المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز سابقاً.