قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستقبل وطن: الإخوان استغلوا الدين والسياسة للوصول إلى أهدافهم
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا

منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة
عمرو مصطفى

واصل منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية “Air Badminton” تألقه على الساحة القارية، ونجح في الاحتفاظ بلقب بطولة أفريقيا لمنافسات الفرق Team Relay للمرة الثانية على التوالي، بعد التتويج بلقب النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت في أوغندا، خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري.

مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا

وجاء تتويج المنتخب المصري بعد مشوار قوي فرض خلاله أبطال مصر تفوقهم منذ انطلاق المنافسات وحتى المباراة النهائية، ليؤكد المنتخب أحقيته في الاحتفاظ باللقب الذي توج به للمرة الأولى في نسخة 2025.

وكان منتخب مصر قد وقع في المجموعة الثانية بمنافسات الفرق، إلى جانب منتخبي رواندا وبوروندي.

مشوار منتخب الريشة الطائرة الهوائية حتى التتويج بلقب أفريقيا

واستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بفوز كبير على رواندا بنتيجة 60-15، قبل أن يواصلوا عروضهم القوية بتحقيق انتصار آخر على بوروندي بنتيجة 60-13.

وحجز المنتخب المصري مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تصدر منافسات مجموعته، ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

وفي الدور نصف النهائي، واصل المنتخب المصري نتائجه المميزة، بعدما تغلب على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 60-32، ليحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويصبح على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ باللقب.

وفي المباراة النهائية، واجه منتخب مصر نظيره بنين في لقاء شهد منافسة قوية وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح أبطال مصر في حسم المواجهة بنتيجة 60-57، ليحقق المنتخب الفوز ويتوج رسميًا بلقب منافسات الفرق في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة للمرة الثانية على التوالي.

وجاء اللقب بعد سلسلة من الانتصارات القوية، بدأها المنتخب من دور المجموعات أمام رواندا وبوروندي، ثم تخطى بوركينا فاسو في نصف النهائي، قبل أن يحسم النهائي أمام بنين بفارق ثلاث نقاط.

ويعد هذا التتويج استمرارًا للحضور القوي للـAir Badminton المصري على المستوى الأفريقي، بعدما نجح المنتخب في حصد لقب النسخة الماضية عام 2025، قبل أن يعود في نسخة 2026 للدفاع عن لقبه وينجح في الاحتفاظ به.

وأقيمت النسخة الحالية في أيرو بيتش بمدينة عنتيبي الأوغندية على ضفاف بحيرة فيكتوريا، وسط مشاركة عدد من المنتخبات الأفريقية في منافسات البطولة.

قائمة منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية في بطولة أفريقيا

وضمت بعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة كلًا من:

علي أشرف، عبد الرحمن مجدي، يوسف محمد، أحمد صلاح الدين، معاذ هشام، ندى شريف محمد، ريم حسين، نور محمد، جنة فخر، وندى إيهاب.

ويقود المنتخب فنيًا منير فايز المدير الفني، ويعاونه أمير أحمد فؤاد المدرب العام.

منتخب مصر منتخب الطائرة اوغندا بطولة إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

الإدمان

إعلانات مضللة ومراكز وهمية.. تحذيرات برلمانية لحماية مرضى الإدمان من مصيدة العلاج غير الآمن

لانش بوكس

خطر يهدد صحة الأجيال.. استشاري تغذية يحذر من المشروبات الغازية والأغذية المصنعة

غزة

بين الإصلاح والحق في التمثيل.. فلسطين تطالب واشنطن بإعادة النظر في القيود والتقييمات

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد