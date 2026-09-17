الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الخميس، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى 17 سبتمبر الجاري، بلغت 4386 شهيدًا و12407 جرحى.

وأوضح المركز، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى اليوم ارتفعت إلى 8953 شهيدًا و30643 جريحًا.

وتشمل الحصيلة الجديدة أعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، في وقت تواصل فيه وزارة الصحة متابعة أعداد الشهداء والجرحى وتحديث البيانات الصادرة عن المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المناطق اللبنانية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، وسط تصعيد ميداني متواصل.