سعر الدولار في البنوك اليوم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 17-9-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

الدولار يتراجع

وانخفض سعر الدولار مقدار 21 قرشا علي مستوي البنوك قبل أيام .

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار 52.08 جنيها.

الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيها للشراء و 52,18 جنيها للبيع

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50,27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و52.05 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر الدولار 52.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي اجريكول".

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.08 جنيها لشراء و 52.18 جنثها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي،المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية،HSBC،الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار 52.10 جنيها للشراء و 52.2 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، قناة السويس،نكست".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.17 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيها للشراء و 52.22 جنيها للبيع في بنك سايب.