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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 17-9-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

الدولار يتراجع 

وانخفض سعر الدولار مقدار 21 قرشا علي مستوي البنوك قبل أيام .

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار 52.08 جنيها.

الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيها للشراء و 52,18 جنيها للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50,27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و52.05 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر الدولار 52.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي اجريكول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.08 جنيها لشراء و 52.18 جنثها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي،المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية،HSBC،الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار 52.10 جنيها للشراء و 52.2 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، قناة السويس،نكست".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.17 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيها للشراء و 52.22 جنيها للبيع في بنك سايب.

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