880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

واصلت أسعار الذهب اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، صعودها الملحوظ خلال التعاملات، بالتزامن مع موجة ارتفاع قوية في أسعار الذهب عالميًا، حيث قفزت الأونصة في المعاملات الفورية بنحو 2.7%، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة بنحو 100 جنيه منذ بداية تعاملات اليوم.

ويأتي هذا الصعود في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تحركات قوية في سعر المعدن الأصفر، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 110 جنيهات مقارنة بمستوياته قبل يومين، بينما سجل الجنيه الذهب زيادة وصلت إلى نحو 880 جنيهًا.





سعر العالمي يقفز 2.7% ويسجل 4380 دولارًا

شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد سعر الأونصة في المعاملات الفورية بنحو 2.7%، بما يعادل حوالي 116 دولارًا.

وبحسب بيانات موقع «إنفيستينج»، سجلت الأونصة العالمية نحو 4380 دولارًا حاليًا، مقابل سعر افتتاح بلغ حوالي 4264 دولارًا، فيما وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال جلسة التداول عند نحو 4380 دولارًا.

ويعكس هذا التحرك العالمي القوي الزيادة التي شهدها الذهب في السوق، خاصة أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بصورة مباشرة بحركة الأونصة العالمية، إلى جانب عوامل أخرى من بينها سعر صرف الدولار وحركة الطلب داخل سوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

افتتح سعر الذهب عيار 21 تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6270 جنيهًا للجرام، قبل أن يتحرك صعودًا بصورة تدريجية خلال التعاملات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6370 جنيهًا للجرام في أحدث مستويات التداول الواردة بالتقرير، ليسجل بذلك زيادة قدرها 100 جنيه منذ بداية تعاملات اليوم، وذلك قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

ويعد عيار 21 من أكثر أعيرة الذهب تداولًا في محلات الصاغة، لذلك تحظى تحركاته اليومية باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين الراغبين في متابعة تطورات سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم الخميس دون مصنعية

جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس وفق المستويات الواردة في التقرير على النحو التالي:

عيار 24: نحو 7280 جنيهًا للشراء، و7234 جنيهًا للبيع.

نحو 7280 جنيهًا للشراء، و7234 جنيهًا للبيع. عيار 21: نحو 6370 جنيهًا للشراء، و6330 جنيهًا للبيع.

نحو 6370 جنيهًا للشراء، و6330 جنيهًا للبيع. عيار 18: نحو 5460 جنيهًا للشراء، و5425 جنيهًا للبيع.



وتختلف أسعار المشغولات الذهبية التي يحصل عليها المستهلك عن سعر الجرام المعلن، نتيجة إضافة المصنعية والدمغة والضريبة بحسب نوع المشغول وتصميمه والتاجر.

أسعار سبائك الذهب اليوم بالمصنعية

شهدت سبائك الذهب أيضًا تحركات بالتزامن مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر، وجاءت أسعار السبائك الواردة في التقرير بالمصنعية كالتالي:

سبيكة ربع جرام: 2014 جنيهًا.

2014 جنيهًا. سبيكة نصف جرام: 3818 جنيهًا.

3818 جنيهًا. سبيكة 1 جرام: 7444 جنيهًا.

7444 جنيهًا. سبيكة 2.5 جرام: 18,423 جنيهًا.

18,423 جنيهًا. سبيكة 5 جرامات: 36,722 جنيهًا.

36,722 جنيهًا. سبيكة 10 جرامات: 73,414 جنيهًا.

وتتأثر أسعار السبائك بشكل أساسي بسعر الذهب الخام، إلى جانب قيمة المصنعية والتكاليف المرتبطة بإنتاج السبيكة وبيعها.

ويتابع قطاع من المواطنين أسعار السبائك باعتبارها أحد أشكال شراء الذهب، خاصة مع إمكانية اختيار أوزان مختلفة تبدأ من ربع جرام وتصل إلى أوزان أكبر.

أسعار العملات الذهبية اليوم الخميس بالمصنعية

وبالتزامن مع ارتفاع الذهب اليوم، سجلت العملات الذهبية مستويات مختلفة بحسب الوزن وما إذا كانت الأسعار تتضمن المصنعية.

وجاءت الأسعار الواردة في التقرير كالتالي:

الجنيه الذهب: نحو 50,880 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

نحو 50,880 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية. الربع جنيه الذهب: نحو 12,887 جنيهًا بالمصنعية، ويزن جرامين.

نحو 12,887 جنيهًا بالمصنعية، ويزن جرامين. النصف جنيه الذهب: نحو 25,754 جنيهًا بالمصنعية، ويزن 4 جرامات.

نحو 25,754 جنيهًا بالمصنعية، ويزن 4 جرامات. الجنيه الذهب: نحو 51,469 جنيهًا بالمصنعية، ويزن 8 جرامات.

ويجب الانتباه إلى أن سعر العملات الذهبية والمشغولات قد يختلف من تاجر إلى آخر، بحسب قيمة المصنعية والتكاليف الإضافية، بينما يعبر السعر الأساسي للجنيه الذهب عن قيمة الذهب الموجود بداخله.

ارتفاع الذهب محليًا بالتزامن مع الأسواق العالمية

وتكشف حركة الذهب اليوم عن ارتباط واضح بين صعود السعر العالمي وتحرك الأسعار في سوق الصاغة، حيث ارتفعت الأونصة بأكثر من 100 دولار خلال جلسة التداول مقارنة بسعر الافتتاح، وهو ما انعكس على سعر الجرام محليًا.

وسجل عيار 21 زيادة قدرها 100 جنيه منذ بداية تعاملات الخميس، بعدما بدأ عند 6270 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 6370 جنيهًا للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 880 جنيهًا مقارنة بمستواه قبل يومين، وهو ما يعكس تأثير الارتفاعات المتتالية في سعر جرام الذهب على العملات الذهبية.



ماذا يعني ارتفاع الأونصة لسوق الصاغة؟

يعد السعر العالمي للأونصة أحد أهم العوامل التي تتحكم في اتجاه أسعار الذهب داخل مصر، ولذلك فإن استمرار ارتفاع الذهب عالميًا يمكن أن ينعكس على الأسعار المحلية، مع بقاء سعر الصرف وحركة العرض والطلب من العوامل المؤثرة أيضًا.

وفي المقابل، فإن تراجع الأونصة عالميًا قد يضغط على الأسعار المحلية، خاصة إذا تزامن ذلك مع استقرار باقي العوامل المؤثرة في التسعير.

ولهذا يحرص المتعاملون في سوق الصاغة على متابعة الأسعار العالمية بصورة مستمرة، إلى جانب رصد حركة الدولار والتغيرات في الأسواق المحلية، للوصول إلى صورة أوضح عن اتجاهات المعدن الأصفر.



الذهب يواصل جذب اهتمام المواطنين

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يواصل فيه الذهب جذب اهتمام المواطنين باعتباره سلعة للزينة وأحد الأصول التي يلجأ إليها البعض لحفظ قيمة المدخرات.

ومع ارتفاع عيار 21 إلى 6370 جنيهًا للجرام، أصبحت متابعة الذهب اليوم أكثر أهمية للراغبين في الشراء أو البيع، خاصة أن الفارق بين سعر الذهب الخام وسعر المشغولات النهائية يتأثر بالمصنعية والضرائب والدمغة.

وفي جميع الأحوال، تظل الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفق حركة البورصات العالمية وسوق الصرف والتغيرات في السوق المحلية، لذلك يُفضل التأكد من السعر المعلن لدى التاجر وقت تنفيذ عملية الشراء أو البيع.