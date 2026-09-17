لقيادة الطائرة في حالة سكر.. ليبيا تعتقل طاقم طائرة تركية بعد تحطمها

ألقت ليبيا القبض على طيارين اثنين بتهمة قيادة طائرة تركية خاصة وهما في حالة سكر قبل تحطمها في مدينة مصراتة شمال غرب البلاد دون وقوع أي إصابات بشرية، وفقا لصحيفة حرييت التركية.

قائد الطائرة ألماني

لم تكشف النيابة العامة عن الهويات المحددة للمشتبه بهم المحتجزين، لكن قناة الأحرار التلفزيونية الخاصة ذكرت أن قائد الطائرة كان مواطناً ألمانياً وأن مساعد الطيار كان مواطناً تركياً.

وانحرفت طائرة خاصة، تابعة لشركة مقرها تركيا، عن مدرج مطار مصراتة أثناء محاولتها الهبوط في 14 سبتمبر، قبل أن تشتعل فيها النيران، وكانت مضيفة طيران تركية الجنسية هي الشخص الوحيد الآخر على متن الطائرة وقت الحادث، وفقًا لتقارير قناة الأحرار التلفزيونية.

وذكرت النيابة العامة أن المحققين العاملين في القضية القانونية عثروا على أدلة ملموسة تثبت أن الطيارين قد قادوا الطائرة تحت تأثير الكحول قبل أن تأمر النيابة رسمياً باحتجازهم قبل المحاكمة.

النيابة العامة: القيادة في حالة سكر "تهديد حقيقي"

وذكرت النيابة العامة في بيان علني بشأن الحادث أن الطيارين شكلا تهديداً حقيقياً للمطار ومستخدميه المنتظمين وسلامة المجال الجوي الذي عبرته الطائرة قبل تحطمها على مدرج المطار.

أظهرت الصور التي انتشرت على نطاق واسع على منصات الإنترنت المختلفة أن الطائرة بأكملها، باستثناء منطقة قمرة القيادة الأمامية، قد اشتعلت فيها النيران واحترقت بالكامل بعد حادثة المدرج.

وأكدت النيابة العامة رسمياً أن تحقيقاً شاملاً جارٍ حالياً في حادث تحطم الطائرة على مدرج مطار مصراتة لتحديد الظروف الدقيقة للحادث، وتقييم حجم الأضرار، وتحديد المسؤوليات القانونية لطاقم الطائرة.