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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الملك تشارلز يحذر: الذكاء الاصطناعي في الأيدي الخطأ يقود إلى نتائج كارثية

الملك تشارلز
الملك تشارلز
أ ش أ

حذر الملك تشارلز الثالث، اليوم الخميس، من مخاطر وقوع الذكاء الاصطناعي في "الأيدي الخطأ"، كما حث قادة قطاع التكنولوجيا على ضرورة التعامل بجدية وبشكل عاجل مع هذه المخاطر، وذلك بالتزامن مع تزايد المخاوف العالمية الناجمة عن النمو المتسارع لهذه التكنولوجيا.

وأكد الملك تشارلز - في كلمة ألقاها خلال افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي في اسكتلندا - ضرورة وضع ضوابط وإجراءات رقابية كافية على استخدام الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان، مشيرا إلى إمكانية استخدامه بطرق قد تتسبب في حدوث نتائج كارثية.

وقال الملك تشارلز - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن تطور الذكاء الاصطناعي، سواء من حيث مضمونه أو سرعة تطوره يثير الفضول والاهتمام، لكنه في الوقت نفسه يبعث على القلق العميق، موضحا أن القرارات التي تتخذ في المرحلة الراهنة ستسهم في تشكيل العالم الذي ستعيش فيه الأجيال القادمة.

وأوضح أن الرأي العام يتطلع إلى تطمينات من قادة الصناعة تؤكد أن البشرية لن تفقد السيطرة على مصيرها، مؤكدا أن المهمة التي تقع على عاتقهم لا تقتصر على تطوير التكنولوجيا، بل تتمثل أيضا في ضمان بقائها في خدمة الإنسان والمجتمع والعالم الطبيعي.

ر الملك تشارلز الثالث الذكاء الاصطناعي قطاع التكنولوجيا

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