قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد مدير الأكاديمية العسكرية: نسبة نجاح خريجي الدورة 6 المرشحين للعمل بالجهات القضائية 98%
وزير الداخلية يقرر اعتبار وفاة اللواء محمد الشربيني ضمن حالات الاستشهاد
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان “البداية” في حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية
بسبب تهديد المسيرات الروسية.. بولندا تغلق مطاراتها وتستدعي طائراتها المقاتلة
وزير الداخلية اليمني: رفع الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق خلف خطوط المواجهة
تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
محافظ القاهرة يحسم الجدل: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة
الرئيس السيسي يشهد تخرج 1350 من الجهات والهيئات القضائية
بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الرئيس السيسي لخريجي الهيئات القضائية: حافظوا على الدولة واحترموا معايير الاختيار
الرئيس السيسي: يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 - 2013 لم ينته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد واقعة طالبة التمريض.. الأزهر: الأعراض لا تُصان بالاعتداء والشكوك لا تبيح الدماء

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محمد صبري عبد الرحيم

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صيانة الأعراض وحفظ الدماء من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، محذرًا من خطورة تداول الشائعات والاتهامات المتعلقة بالأعراض، وما قد يترتب عليها من ضغوط أسرية ومجتمعية قد تصل إلى ارتكاب جرائم أشد خطورة، وذلك في أعقاب ما أثير حول واقعة مقتل الطالبة آية رضوان بقرية الشوبك الشرقي بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة.

الشائعات تكدر الصفو العام والسلم المجتمعي

وقال مركز الأزهر للفتوى، في بيان له، إن «من الخوض واللمز إلى جريمة القتل.. الشائعات تكدر الصفو العام والسلم المجتمعي»، مشددًا على أن «القتل بزعم الحفاظ على الشرف جريمة، ولا عقوبة خارج إطار القانون»، وأن ميزان الشريعة يقوم على تحقيق العدالة وحفظ المجتمع ومنع الانحرافات.


وأوضح المركز أن الإسلام شدد في أمر اتهام الأعراض، ولم يجعل الظنون أو الشكوك أو الشائعات مسوغًا للإدانة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» [النور: 4-5].

حرمة الدماء من أعظم الحرمات في الإسلام

وشدد مركز الأزهر للفتوى على أن حرمة الدماء من أعظم الحرمات في الإسلام، فلا يجوز أن تُزهق النفس التي كرمها الله، ولا أن تُتخذ الغيرة أو الشرف مبررًا لجريمة القتل، مؤكدًا أن الأعراض لا تُصان بالاعتداء، وأن الشكوك لا تبيح الدماء، ولا تُقام الأحكام والحدود بمجرد الدعاوى.

وأكد المركز أن وقوع شخص في الخطأ -إذا ثبت ذلك- لا يمنح الأفراد، حتى وإن كانوا من أقربائه، الحق في استيفاء العقوبة بأنفسهم، قائلًا: «لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه قاضيًا ومنفذًا للعقوبة في آنٍ واحد»، وإنما يُرفع الأمر إلى الجهات المختصة التي تتولى التحقق والفصل فيه وفق الشرع والقانون.

معالجة الخطأ لا تكون بارتكاب خطأ أعظم منه

وأشار إلى أن معالجة الخطأ لا تكون بارتكاب خطأ أعظم منه، كإزهاق الروح وقتل النفس، وإنما بما يحقق الإصلاح ويعيد المخطئ إلى الجادة، من خلال مسؤولية الأسرة في التربية والمتابعة وحسن التنشئة وتقويم السلوك، والاستعانة بأهل الاختصاص عند الحاجة.

وحذر المركز من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي في تحويل الشائعة إلى ما يشبه «الحقيقة»، والمتهم إلى «مدان»، والجاني إلى «بطل»، دون تقصٍّ أو تحقيق، مؤكدًا أن الخوض في الأعراض والوصم والتنمر والتحريض قد يكون سببًا في ارتكاب جريمة أشد، ومشاركة فيها.

واستشهد مركز الأزهر للفتوى بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12]، وقوله سبحانه: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15].

كما دعا المركز إلى عدم مدح مرتكب الجريمة أو الإشادة بفعله أو تصويره في صورة البطل، مؤكدًا أن تبرير الجريمة والثناء على مرتكبها إعانة على المنكر وتشجيع على تكراره، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

واقعة آية رضوان

وتأتي تحذيرات مركز الأزهر للفتوى في أعقاب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطالبة آية رضوان، التي أثارت واقعتها حالة من الجدل بعد تداول روايات تزعم أن شقيقها أنهى حياتها عقب عودتها إلى منزل الأسرة، بزعم الخوف من الفضيحة، بعدما ترددت رواية عن وجودها برفقة أحد معارفها في محافظة الإسكندرية.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت، في بيان بشأن منشور متداول عن تغيب إحدى الفتيات بالجيزة، أنه بتاريخ 13 سبتمبر أُبلغ مركز شرطة الصف بتغيب طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا عن منزل أسرتها، وبإجراء التحريات أمكن تحديد مكان وجودها بمنطقة العجمي بالإسكندرية، حيث تم ضبطها، وأقرت بتركها مسكنها بمحض إرادتها وإقامتها برفقة أحد معارفها، كما تم ضبط الأخير، وهو فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة.

وأشارت الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تظل التفاصيل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة الطالبة أو دوافعها بحاجة إلى ما تعلنه جهات التحقيق المختصة بصورة رسمية، بعيدًا عن الشائعات والتكهنات.


 

الأزهر آية رضوان واقعة آية رضوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف

وزير الدفاع الباكستاني: حان وقت تفعيل اتفاق مكة بعد تصاعد هجمات الحوثيين

صورة تعبيرية

سندات الخزانة الأمريكية| روسيا تقلص حيازتها.. تراجع طفيف بالسعودية.. والإمارات تخفضها بقوة

كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية

نبيل فهمي: تعليم العربية لغير الناطقين بها نافذة لتقديم ثقافتنا للعالم

بالصور

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد