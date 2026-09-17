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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب تهديد المسيرات الروسية.. بولندا تغلق مطاراتها وتستدعي طائراتها المقاتلة

الحدود البولندية
الحدود البولندية
خاطر عبادة

علقت المطارات في بولندا الرحلات الجوية وسط استمرار الغارات الروسية قرب الحدود مع غرب أوكرانيا.

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، تم إرسال طائرات حربية بولندية بعد شن هجمات بطائرات مسيرة على حدود حلف الناتو، وأوقفت مطارات لوبلين وجيشوف الرحلات الجوية مع إقلاع الطائرات المقاتلة.

وأرسلت الحكومة البولندية تنبيهاً بشأن تهديد بشن هجوم جوي إلى سكان منطقتين في شرق بولندا .

وكتبت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في بيان، أن "هذه الإجراءات وقائية بطبيعتها وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي، لا سيما في المناطق المجاورة للمناطق المهددة".


اجتماع طارئ لرئيس بولندا

ويعقد الرئيس البولندي كارول ناووركي اجتماعاً يوم الجمعة لمناقشة الوضع الأمني ​​في البلاد وسط تصاعد التوترات، فيما سيضم الاجتماع كلاً من فلاديسلاف كوسينياك كاميش، وزير الدفاع الوطني، والجنرال فيسلاف كوكولا، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية.
وقال بارتوش جروديكي، رئيس مكتب الأمن القومي، إن المناقشة ستركز على الوضع الأمني ​​الحالي والتدابير المتخذة استجابة للأحداث الأخيرة.

الإغلاق الثاني خلال يومين

تعد هذه هي المرة الثانية التي تُعلّق فيها لوبلين وجيشوف الرحلات الجوية خلال يومين، حيث لجأت روسيا إلى اختبار عزيمة حلف الناتو في الأسابيع الأخيرة من خلال زيادة الهجمات بالقرب من الحدود البولندية.

بالأمس، أغلقت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية (PANSA) كلا المطارين وأرسلت طائرات مقاتلة بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيّرة على أوكرانيا.

كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي والرادار الأرضية بعد الساعة السابعة صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، وفقًا لما ذكرته وكالة DORSZ على موقع X.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة كانت إجراءً احترازيًا لحماية المجال الجوي البولندي، لا سيما على طول المنطقة الحدودية. وقد أُلغيت العملية بعد الساعة الثامنة صباحًا بقليل،وذلك عقب إنذارات غارات جوية في مقاطعة فولين الأوكرانية، المتاخمة لبولندا، من الساعة 6:46 صباحًا إلى 7:16 صباحًا بالتوقيت المحلي.

روسيا تجس نبض الناتو 

في بداية الأسبوع الجاري، كان رئيس الوزراء البريطاني السابق  بوريس جونسون على متن قطار مسافر من أوكرانيا إلى بولندا عندما استُهدف خط السكة الحديد بطائرة روسية بدون طيار .

كان جونسون عائداً من مؤتمر أمني في كييف عندما أيقظه الحراس في الساعة الخامسة صباحاً يوم الأحد وأبلغوه بالاستعداد للإخلاء.

سبق الهجوم ضربتين روسيتين بالقرب من الحدود البولندية خلال الليل، بعد أن أصيبت شاحنة على بعد 800 متر من معبر دوروهوسك-ياهودين الحدودي، وهو أحد أهم الروابط مع الاتحاد الأوروبي، وتم إرسال طائرات بولندية وإطلاق إنذار طوارئ.

بولندا تعليق الرحلات البولندية مسيرات روسيا أوكرانيا

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